منصة سلفة بدون تحويل راتب ولا كفيل تمنح قرض طارئ بمبلغ 5000 ريال سعودي

محتار وعايز سلفة سريعة بعدما قد نفذ المرتب الخاص بك أو المدخرات التي ادخرتها في شهر رمضان المبارك . وطبعا داخل عليك العيد و عايز مصاريف ليك ولابنائك ومش عارف ازاي تقدر تتحصل عليها . ماتقلقش كل الى عليك تعمله أنك تتعرف جيدا على منصة سلفة التي من خلالها تقدر تحصل على سلفة سريعة وفورية تقدر بمبلغ 5000 ريال سعودي . منصة سلفة مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . وهي التي من خلالها في ظرف ربع ساعة فقط تقدر يكون معاك فيها 5000 ريال سعودي . من غير تحويل راتب أو احتياج لكفيل من منصة سلفة التمويل سهل وسريع بدون تعقيدات . وكذلك أيضا يمكنك تحديد كيفية سداد هذا القرض من خلال المدة التي تقوم بتحديدها بشخصك دون قيود . وكما أنه للعلم أن تمويلات منصة سلفة كلها تتبع أحكام الشريعة الإسلامية .وتعد منصة سلفة هي الاسرع على الطلاق داخل المملكة العربية من الناحية التمويلية فكما ذكرنا 15 دقيقة فقط كفيله انها تمنح قرض سريع من مبلغ 1000 ريال حتى مبلغ 5000 ريال سعودي . كما أن الهدف الاساسي من إنشاء المنصة هو مساعدة كافة أبناء الوطن السعودي في سد كافة احتياجاتهم الشخصية والأسرية . وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات والشروط التي سوف نقوم بذكرها على حضراتكم من خلال موقعنا موقع ثقفني . وعبر تلك المقالة سوف نواليكم بأسهل طرق التسجيل وكذلك أيضا معرفة الشروط الخاصة بتمويل منصة سلفة الشخصي .

شروط تمويل منصة سلفة الشخصي

أولا: يجب أن يكون المتقدم بالتأكيد حاملا للجنسية السعودية . وذلك لان التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة لا يمنح إلا للمواطنين السعوديين فقط . وكذلك أيضا أن يكون مقيم داخل المملكة العربي السعودية بشكل دائم .

ثانيا: وعن عمر المتقدم على القرض الشخصي الطارئ من منصة سلفة قد اشترطت المنصة أن يكون كامل الاهلية ويتراوح عمره ما بين ١٨عاما و ٦٠ عاما.

ثالثا: كما أنه من الشروط الواجب توافرها أنه يكون قد عمل المتقدم في احدى القطاعات العامة أو الخاصة داخل المملكة العربية السعودية .

كيفية الحصول على القرض الطارئ بالخطوات من على منصة سلفة