طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم العداد 1443 وطرق سداد الفاتورة

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عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها كافة المواطنين السعوديين في هذا الوقت من كل عام هو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، حيث وضعت المملكة العربية السعودية آلية إلكترونية لكي يستطيع المواطنين من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به من خلال رقم العداد كما يمكنهم الاستعلام عن موعد دفع الفاتورة لكي يتم دفعها في الموعد المحدد لكي لا يتعرضوا إلى عوقبوا أو غرامة، وهكذا استطاعت الحكومة السعودية أن توفير المجهود والوقت على المواطنين والحفاظ عليهم من التجمعات والاختلاط التي قد يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم العداد 1443

لقد وضعت شركة الكهرباء السعودية منصة إلكترونية تابعة لها لكي يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كل شهر، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالخطوات وهي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على خدمة فاتورة الكهرباء.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

بعد ذلك سيطلب منك ادخال رقم العداد الخاص بك.

ثم النقر على الاستعلام.

على الفور سيظهر أمامك كافة بيانات العداد من قيمة الفاتورة وموعد الدفع.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالمملكة من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمة دفع الفواتير آليًا من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي وطريقة السداد هي:

أولاً لابد من وجود حساب جاري في بنك الراحجي.

سيطلب منك تسجيل الدخول قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على ايقونة المدفوعات.

ثم الضغط على أيقونة سداد فاتورة الكهرباء.

قم بتحديد قيمة الفاتورة.

بعد ذلك قم بالنقر على سداد الفاتورة.

خطوات تقديم اعتراض على فاتور الكهرباء بالمملكة

حيث يستطيع كافة المواطنين السعوديين التواصل مع شركة الكهرباء وتقديم اعتراض على الفاتورة، وطريقة تقديم اعتراض هي:

يقوم المواطن بتحميل تطبيق الكهرباء.

ثم يقوم بالدخول إلى التطبيق والنقر على تواصل معنا.

سيطلب منك تسجيل الدخول وإدخال بعض البيانات قم بكتابتها.

ثم النقر على أيقونة موافق.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تواصل معانا مره اخري.

قم بالنقر على شكاوي ثم إدخال رقم الحساب.

قم بالنقر على تصنيف وإدخال البيانات المطلوبة لتقديم الاعتراض.

بعد ذلك قم بالضغط على إرسال الطلب.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة برقم الحساب

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بالخطوات التالية:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء السعودية.

قم بالنقر على تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على خدمات المشتركين.

سيظهر مجموعة من الخدمات قم بالنقر على أيقونة خدمات الفاتور.

قم بإدخال رقم الحساب في الخانة المخصص لها.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق قم بادخاله.

ثم النقر على الاستعلام عن الفاتورة.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

لقد وضعت شركة الكهرباء السعودية أرقام خاصة يستطيع كافة المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو تقديم اعتراض على قيمة الفاتورة، ولذلك سنقدم لكم ارقام التواصل مع الشركة والتحدث من خدمة العملاء والارقام هي:

للتحدث مع خدمة العملاء هو 920001100.

تقديم اعتراض أو شكوى قم بالاتصال على هذا الرقم 920000222.

الاستعلام عن فاتور الكهرباء بالسعودية

تقدم شركة الكهرباء السعودية مجموعة من الخدمات الهامة التي تقدمها لملايين من المواطنين السعوديين، ومن أهم الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية هو الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكتروني من خلال منصة شركة الكهرباء الرسمية او من خلال تطبيق شركة الكهرباء فأصبح هكذا يمكنك الاستعلام عن الفاتورة سدادها إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالسعودية

كما يمكنك تسديد فاتورة الكهرباء الخاصة بك دون الحاجة للذهاب إلى وحدات الكهرباء، فمن خلال مصرف الراجحي تستطيع سداد الفاتورة، الطريقة هي: