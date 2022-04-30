موعد صلاة العيد في السعودية وبعرعر وجميع مدن المملكة 1443

موعد صلاة العيد في السعودية، هناك العديد من المسلمين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، منهم المواطنين الأصليين، والمغتربين للعمل داخل المملكة، والزائرين لإقامة العمرة في مكة المكرمة، ومن المعروف أن عيد الفطر علي الأبواب، ويتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية لعام 2022، والذي يختلف موعد صلاة العيد من مكان لآخر، وسوف نعرض لكم موعد صلاة العيد في السعودية.

موعد صلاة العيد في السعودية

يختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك من منطقة إلي أخري حسب التوقيت المحلي التابع لكل مدينة، وسنعرض موعد الصلاة لكل مدينة داخل المملكة العربية السعودية وهما:

يكون موعد الصلاة داخل المساجد في المملكة العربية السعودية بأكملها في أول أيام عيد الفطر

ويكون موعد الصلاة في مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة السادسة صباحاً.

وفي مدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً.

وفي المدينة المنورة وجدة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً.

وفي مدينة الطائف وجازان في تمام الساعة السادسة صباحاً.

وفي مدينة نجران في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق صباحاً.

وفي مدينة القطيف في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً.

وفي مدينة عرعر في الساعة السادس إلا ربع بتوقيت المملكة صباحاً

ومؤكداً دار الإفتاء الاسلامي السعودي، علي أن صلاة عيد الفطر ستكون بعد أذان الفجر مباشرة، عقب شروق الشمس.

أجازة عيد الفطر المبارك في السعودية

واحتفالا بذكرى عيد الفطر المبارك لعام 2022/1443ه‍، التي يأتي مرة واحدة بالعام، تقوم جميع الشركات والمصانع وجميع الأعمال، بإعطاء إجازة رسمية للموظفين، وذلك للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع الأهل والأصدقاء، وموعد الإجازة الرسمية للعمال هي:

أكدت جميع المصادر داخل المملكة العربية السعودية، أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق يوم 1 من شهر 5 لعام 2022، وذلك الموافق يوم 30 من شهر رمضان المبارك لسنة 1443ه‍.

وأكد على أن الإجازة الرسمية للعمال سوف تنتهي في يوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر 5 لعام 2022، وذلك الموافق يوم 3 من شهر شوال لسنة 1443ه‍ وتكون إجازة عيد الفطر المبارك هي ثلاثة أيام فقط وهذا الموعد خاص بجميع العاملين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.