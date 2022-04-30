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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2022-1443 يبحث عنها الشعب السعودية في المملكة العربية السعودية حيث أن صلاة عيد الفطر 1443 يهتم بها الكبير والصغير وكذلك من سافروا لأداء مناسك العمرة هذه الأيام حيث أن موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2022-1443 تهم كل المتواجدين في مدن المملكة العربية السعودية ولهذا ننشر تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2022-1443

ننشر موعد صلاة عيد الفطر في مدينة مكة المكرمة حيث تبدأ في تمام الساعة 6.04 عقب شروق الشمس بربع ساعة .

صلاة عيد الفطر في الرياض 2022-1443 في تمام الساعة 5.32 صباحًا

في حين تكون صلاة عيد الفطر في تبوك في تمام الساعة 6.08 صباحًا

موعد صلاة العيد في منطقة سكاكا في تمام الساعة 5.57 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في منطقة الباحة في تمام الساعة 6.00 صباحًا

أما صلاة عيد الفطر في الدمام 1443 في تمام الساعة 5.19 صباحًا

صلاة عيد الفطر في مدينة عرعر 2022- 1443 في تمام الساعة 5.45 صباحًا

صلاة العيد في منطقة جازان 1443 في تمام الساعة 6.05 صباحًا.

متى تبدأ إجازة عيد الفطر في السعودية 1443– 2022

متى إجازة عيد الفطر في السعودية 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا تبدأ صلاة عيد الفطر 1443 هجريًا – 2022 في مكة المكرمة. بداية من يوم الاثنين الموافق أول يوم عيد الفطر المبارك وينتهي عيد الفطر يوم الأربعاء. حيث تبدأ إجازة عيد الفطر عام 2022 يوم 2 إلى 5 مايو 1443- 2022 ومن 1 حتى 3 شوال 1443 هجريًا.

متى تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك 2022 – 1443

كما يسأل الشعب السعودي عن متى تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك 2022 – 1443 هجريًا حيث ينتهي يوم 3 شوال 1443 ويوم 5 مايو 2022 وهكذا نكون من خلال هذا الموضوع نشرنا تفاصيل توقيت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2022-1443 التي يبحث عنها المسلمين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بالموعد المحدد لصلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2022-144، وكذلك قد أجبنا على التساؤل الذي يتعلق ب، صلاة عيد الفطر الساعة كم؟.