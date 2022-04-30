نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا خدمات للمواطن والمقيم و140 خدمة الكترونية الآن بالسعودية كيفية التسجيل باالتطبيق 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا خدمات بالسعودية 2022، ويمكن تحميله من أي متجر الكتروني على الهواتف الذكية، توكلنا خدمات هو تطبيق يعتبر بمثابة رفيقك الرقمي في حياتك لكل من المواطن والمقيم، حيث أن هذا التطبيق تكميلاً لمنظومة تطبيق توكلنا الذي يختص بالخدمات الخاصة التي كانت أثناء جائحة كورونا.

تطبيق توكلنا خدمات بالمملكة العربية السعودية للمواطن والمقيم والزائر رفيقك الرقمي 2022

تطبيق توكلنا خدمات بالسعودية تم إطلاقه من خلال هيئة سدايا وهي هيئة سعودية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

حيث أنه يقدم هذا التطبيق حوالي 140 خدمة الكترونية، وكل هذه الخدمات يمكن استخدامها من مكان واحد فقط، وهو التطبيق الالكتروني الذي ستقوم بتحميله من المتاجر الالكترونية مثل تطبيق توكلنا وغيرها من التطبيقات التي تقوم بتقديم الخدمات السعودية.

وتم إصدار هذا التطبيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة حفظهم الله، حيث أن الخدمات الالكترونية تسهل على المواطنين الوقت والجهد، كما أنه تعتبر المنظومة الالكترونية هي من رؤية وأهداف المملكة السعودية لعام 2030.

التنبيه على تحميل تطبيق توكلنا خدمات من المتجر 2022

كما أنه نبهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” على كل من المواطنين والمقيمين والزائرين إلى تحميل تطبيق توكلنا خدمات من المتاجر الالكترونية، والتطبيق موجود على جميع المتاجر الالكترونية في الهواتف.

التسجيل في تطبيق توكلنا خدمات 2022

بعد تحميل التطبيق من خلال المتجر الخاص بالهاتف الذكي الخاص بك يمكنك التسجيل في تطبيق خدمات توكلنا بكل سهولة، وهو من خلال الضغط على تسجيل جديد وكتابة البيانات المطلوبة منك،

من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية او رقم الإقامة، ثم كتابة تاريخ الميلاد والموافقة على الشروط ثم الضغط على كلمة التالي وتكملة البيانات المطلوبة كما هو مكتوب.

أما إن كنت مسجل من قبل فيمكن تسجيل الدخول فقط، وبعدها تختار إذا كنت مواطن او مقيم، أو زائر أو خليجي.

إذا كنت مواطن أو مقيم فستقوم بكتابة البيانات التالية لتسجيل الدخول:

أما إذا كنت زائر أو خليجي فتقوم بكتابة البيانات التالية:

ثم تضغط تسجيل الدخول، فإذا كانت كلمة المرور والبيانات صحيحة فستقوم بتسجيل الدخول واستخدام خدمات تطبيق توكلنا خدمات.