موعد بدء استطلاع هلال شوال 1443 في السعودية

استطلاع هلال شوال، اقترب شهر رمضان الكريم علي الرحيل، وهو يأخذ مع الفرحة والسعادة، وتنتظر آلامه العربية الإسلامية شهر رمضان القادم بخير وسلامة، ويتساءلون المسلمين عن موعد استطلاع هلال شوال لعام 2022/1443ه‍، وموعد عيد الفطر المبارك، ويتم استطلاع هلال شوال بعد أذان المغرب بنصف ساعة، في يوم السبت قبل وقفة عيد الفطر المبارك، وسنعرض لكم موعد استطلاع هلال شوال.

استطلاع هلال شوال

باقي أيام معدودة علي انتهاء شهر رمضان الكريم، ودخول شهر شوال لسنة 1443ه‍، كما سيتم استطلاع هلال شوال في يوم السبت الموافق 30 من شهر إبريل لعام 2022، وسنعرض لكم المعلومات التي أكدها المعهد الخاص بالبحوث الفلكي وهي:

سيكون يوم الأحد الموافق يوم واحد من شهر مايو لعام 2022، هو آخر يوم في شهر رمضان المبارك لسنة 1443ه‍.

وتكون بداية شهر شوال لسنة 1443ه‍، في يوم الإثنين الموافق يوم 2 من شهر مايو لعام 2022، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم استطلاع هلال شوال في يوم السبت الموافق يوم 29 من شهر رمضان الكريم لعام1443ه‍، الموافق يوم 30 من شهر إبريل لعام 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022

وللاحتفال بذكرى عيد الفطر السعيد، وسوف يعطي لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويكون موعد الإجازة الرسمية للعمال هي: