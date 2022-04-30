نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء استطلاع هلال شوال 1443 في السعودية في المقال التالي
استطلاع هلال شوال، اقترب شهر رمضان الكريم علي الرحيل، وهو يأخذ مع الفرحة والسعادة، وتنتظر آلامه العربية الإسلامية شهر رمضان القادم بخير وسلامة، ويتساءلون المسلمين عن موعد استطلاع هلال شوال لعام 2022/1443ه، وموعد عيد الفطر المبارك، ويتم استطلاع هلال شوال بعد أذان المغرب بنصف ساعة، في يوم السبت قبل وقفة عيد الفطر المبارك، وسنعرض لكم موعد استطلاع هلال شوال.
استطلاع هلال شوال
باقي أيام معدودة علي انتهاء شهر رمضان الكريم، ودخول شهر شوال لسنة 1443ه، كما سيتم استطلاع هلال شوال في يوم السبت الموافق 30 من شهر إبريل لعام 2022، وسنعرض لكم المعلومات التي أكدها المعهد الخاص بالبحوث الفلكي وهي:
سيكون يوم الأحد الموافق يوم واحد من شهر مايو لعام 2022، هو آخر يوم في شهر رمضان المبارك لسنة 1443ه.
وتكون بداية شهر شوال لسنة 1443ه، في يوم الإثنين الموافق يوم 2 من شهر مايو لعام 2022، أول أيام عيد الفطر المبارك.
وسيتم استطلاع هلال شوال في يوم السبت الموافق يوم 29 من شهر رمضان الكريم لعام1443ه، الموافق يوم 30 من شهر إبريل لعام 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022
وللاحتفال بذكرى عيد الفطر السعيد، وسوف يعطي لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويكون موعد الإجازة الرسمية للعمال هي:
- تبدأ الإجازة الرسمية الموظفين من يوم السبت الموافق يوم 30 من شهر إبريل لعام 2022، وذلك الموافق يوم 29 من شهر رمضان المبارك لسنة 1443ه.
- وتنتهي الإجازة الرسمية في يوم الخميس الموافق يوم 5 من شهر مايو لعام 2022، وذلك الموافق يوم 4 من شهر شوال لسنة 1443ه.
- مؤكداً على أن الإجازة مدتها خمس أيام فقط، وذلك للاحتفال بذكرى عيد الفطر المبارك.
- وتكون الإجازة الرسمية في القطاع الخاص والبنوك 3 أيام فقط.
- تبدأ من يوم الإثنين الموافق يوم 2 من شهر مايو لعام 2022، الموافق يوم واحد من شهر شوال لسنة 1443ه.
- وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق يوم 4 من شهر مايو لعام 2022، الموافق يوم 3 من شهر شوال لسنة 1443ه.
- ويكون يوم الخميس الموافق يوم 5 من شهر مايو لعام 2022، هو اليوم الأول للعمل داخل القطاع.
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