موعد بداية الدوام في المملكة بعد عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص والدراسة والبنوك

بحث العديد من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن بداية عودة العمل بشكل رسمي بعد عيد الفطر المبارك داخل المملكة، حيث يستعد المسلمين والمسلمات والمؤمنين على حجز تذاكر السفر والحدائق على أساس مدة الإجازة التي تعطيها لهم الحكومة السعودية للمواطنين، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد عودة الدوام بشكل رسمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

بداية الدوام بعد عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص

ينتظر العديد من المواطنين في السعودية إجازة عيد الفطر بفارغ الصبر لينالوا قسط من الراحة من العمل واعباء وضغوط العمل التي لا تنتهي ويحب الكثير منهم هذه الإجازات للجلوس مع عائلتهم وتعويض فترة الغياب التي يقضوها في العمل، تبدأ إجازة العيد في القطاع الحكومي بحسب ما نص عليه قانون العمل منذ بداية يوم ٢٦ أبريل حتي يوم ٦ مايو، كما تمنح إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص منذ يوم ٢ مايو، وتبدأ عودة الموظفين بشكل رسمي يوم ٥ مايو ٢٠٢٢ الموافق ٤ من شهر شوال ١٤٤٣.

بداية عودة الدراسة في المملكة العربية السعودية

تعطي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين داخل المدارس وجميع الجامعات عطلة رسمية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد تعطلت بالفعل جميع الحصص والمحاضرات داخل المؤسسات التعليمية بشكل رسمي منذ يوم ٢٦ من أبريل والذي وافق ٢٥ من الشهر الفضيل ١٤٤٣، لتمتد هذه العطلة الدراسية حوي يوم ٥ من شهر شوال والذي يوافق ٧ من مايو ٢٠٢٢.

بداية الدوام الرسمي بعد العيد لقطاع البنوك

اعلن البنك المركزي داخل المملكة العربية السعودية عن بداية الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ منذ يوم ٢٩ من شهر أبريل ٢٠٢٢ وهو الموافق يوم ٢٨ من شهر رمضان ١٤٤٣ وتبدأ عودة الموظفين في قطاع البنوك والمصارف منذ يوم ٦ مايو ٢٠٢٢ والذي يوافق ٥ من شوال ١٤٤٣، ويبدأ الموظفين في استقبال جميع خدمات العملاء بداية من ٦ من شوال ١٤٤٣ الموافق ٧ مايو ٢٠٢٢.