خطوات ورابط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1443

طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور، كثرت التساؤلات حول طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور من أجل الحصول على الدعم المادي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي ضمن برنامج الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والأشد احتياجا لمقدرتهم على سد جميع متطلباتهم الأساسية وتوفير فرص عمل للأفراد القادرين للارتقاء بمستوى الفرد والأسرة، لذلك سنقدم فى الأتي كيفية القيام بالتسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور والخطوات الصحيحة لتقديم الطلب من أجل استحقاق المعاش والالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443

خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أتاحت التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي الجديد بشكل إلكتروني عبر موقعها دون الحاجة إلى التزاحم على مكاتب التضامن من أجل التسهيل على المواطنين، ويمكن لأي شخص تنطبق عليه شروط الاستحقاق أن يقوم بتقديم طلب بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

قم بالضغط على خيار “تسجيل مستخدم جديد”.

تفتح لك نافذة يطلب منك فيها إدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور والتأكيد عليها مرة أخرى وإدخال الرمز المرئي الموجود فى المربع أمامك، وبعد الانتهاء اضغط على زر “تسجيل”.

سيتم إرسال رسالة على رقم الجوال بها رمز تحقق، قم بإدخاله فى الخانة الخاصة به ثم اضغط على “توثيق”.

عليك الدخول إلى الموقع مرة أخرى والقيام بعمل تسجيل دخول، ستفتح لك نافذة أدخل بها رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المتواجد أمامك ثم الضغط على”تسجيل دخول”.

ومن ثم تستطيع استكمال خطوات تقديم الطلب عن طريق تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة عن المتقدم من بيانات شخصية وبيانات خاصة بالسكن والدخل والممتلكات.

بعد الانتهاء من ملئ بيانات كل خانة يجب الضغط على كلمة “حفظ البيانات” ليتم تقديم الطلب بشكل صحيح.

قم بالاحتفاظ برقم طلب الاستحقاق الخاص بك لتتمكن من الاستعلام عن طلبك فيما بعد.

وهذه كانت طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات يمكن اتباعها الآن بسهولة.

شروط التقديم فى الضمان الاجتماعي الجديد 1443