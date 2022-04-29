نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحري رؤية هلال شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، إلى تحري رؤية هلال شوال 1443، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال البيان الذي نشرته المحكمة عبر الحسابات الرسمية، حيث تم دعوة جموع المواطنين والمتواجدين في المملكة للمشاركة في تحري رؤية هلال شهر شوال، من خلال الرؤيا بالعين المجردة أو عن طريق الاستطلاع بواسطة المناظير المخصصة لذلك، ومشاركة اللجان الشرعية الموزعة على العديد من المناطق في هذا الحدث الهام الذي يترقبه المسلمين لتحديد موعد عيد الفطر.

تحري رؤية هلال شهر شوال 1443

يبدأ تحري رؤية هلال شهر شوال 1443 مساء اليوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، حيث يقوم اللجان المشكلة في المراصد السعودية بتحري رؤية الهلال عقب غروب الشمس، ولعدد دقائق محددة، وفي حالة ثبوت رؤية الهلال يتم توثيق الرؤيا لدى أقرب محكمة، وذلك على حسب ما أعلنته المملكة العليا، حيث جاء في الدعوة الموجه لعموم المواطنين والمقيمين في المملكة، للمشاركة في ترحي رؤية الهلال بالعين المجردة أو عن طريق أجهزة المنظار، والمشاركة في هذا الحدث، وتوثيق الرؤيا لدى أقرب محكمة، عند ثبوت الهلال، أو الاتصال بأقرب قسم لمعرفة مكان أقرب محكمة.

تحري هلال شوال في الدول العربية

دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شوال والإعلان عن أول أيام عيد الفطر مساء 29 رمضان، كذلك الحال في لجنة تحري الرؤيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في دول الأردن وسوريا وفلسطين والعرق والكويت ومملكة البحرين.

صدرت عدة بيانات عبر الهيئات والوزارات المعنية بالدور العربية من أجل تحري رؤية الهلال عقب غروب شمس سوم 29 رمضان 1443، من بينها وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، والتي دعت كافة المسلمين لتحري الرؤية مساء السبت، وسوف تجتمع لجنة استطلاع رؤية هلال شوال في سلطنة عمان يوم غداً السبت، من أجل هذا الشأن.

الحسابات الفلكية تحديث عن عدم إمكانية رؤية الهلال عقب غروب شمس السبت 30 أبريل، وذلك لأن القمر سوف يولد عند الساعة 11 مساءً، وسيحدث كسوف جزئي للشمس في نفس الوقت، وبالتالي يتعذر الرؤيا، وأن أول أيام عيد الفطر هو الإثنين 2 مايو، والمتمم لشهر رمضان هو يوم الأحد الأول من شهر مايو.