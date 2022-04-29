نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل المستفيدين الجدد بالضمان من الموارد البشرية sbis.hrsd بالخطوات في المقال التالي
تسجيل المستفيدين الجدد بالضمان، أكثر ما يتم البحث عنه حاليًا، بعد أن أعلنت الموارد البشرية السعودية، عن تمديد فترة تسجيل المستجدين، ممن يحق لهم الحصول على معونة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لفترة من الوقت تصل إلى شهر أكتوبر القادم، وفق شروط تسجيل المستفيدين الجدد بالضمان، كما تم إعلانها عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي، حيث يمكن للمستحق الذي تنطبق عليه الشروط، الدخول إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، مع اتباع خطوات طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، أو الدخول من خلال الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، أو رابط الضمان الاجتماعي الجديد المباشر، للتقدم بطلب راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بطريقة رسمية ومضمونة، ثم عمل استعلام أهلية المستفيدين الجدد من الضمان المطور، للتأكد أنه من المقبولين والمشمولين بالضمان بالفعل، وأنه متمكن من صرف مستحقاته شهريًا.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443
- اذهب إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم اذهب إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد.
- وبعدها قم بعمل تأسيس حساب مستخدم جديد.
- وبعدها اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- وبعد ذلك اذهب إلى أيقونة “حماية المعاشات”.
- ثم املأ بياناتك الشخصية المطلوبة أمامك وراجعها جيدًا.
- وبعدها اختر مكتب الضمان الاجتماعي الذي ستقوم عن طريقة بصرف مستحقاتك شهريًا.
- ثم حدد الفئة التي تشملك بالدعم.
- وبعد ذلك املأ كافة البيانات المطلوبة.
- وقم بعمل موافقة على كافة الشروط والأحكام التي تظهر أمامك في المربع المخصص لها.
- وأخيرًا قم بالضغط إرسال طلب.
شروط الضمان المطور sbis.hrsd للمستفيدين الجدد
في حال كنت أحد المستحقين، للحصول على دعم الموارد البشرية من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يجب أن تتوافر لديك كافة الشروط المطلوبة، حسب حالتك الاجتماعية، وبعض الضوابط المادية الأخرى، فهناك مجموعة ضوابط لكل فئة، مثل شروط نظام الضمان المطور، وكذلك شروط الضمان المطور للعزباء، أو شروط الضمان المطور للمطلقات، وكل الفئات بوجه عام، والتي يمكن أن نطرحها في النقاط التالية:
- لابد أن يكون المستفيد من راتب الضمان أحد أبناء المملكة العربية السعودية.
- ويشترط ألا يكون لدى المستحق، أية أملاك عقارية أو حيازة زراعية أو تجارية. وفقا لبنود صرف دعم الضمان.
- ويجب ألا يكون المستفيد قد تم قبوله من قبل، في إحدى دور الرعاية الصحية والمستشفيات المجانية التابعة للموارد البشرية.
- كما يجب أن يهتم المستحق بتعليم أبنائه ممن هم في مراحل عمرية تسمح لهم بالعمل. حتى يتم توظيف من يستحقون منهم.
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