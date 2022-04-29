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عمر شويل - جدة تخفيض المخالفات المروريه في السعوديه ، المخالفات المرورية من الأمور التي يسعى المواطنين إلى تجنبها، وقامت المملكة العربية السعودية بإصدار قرار يساعد المواطنين في تخطي هذه المخالفات، وهو تخفيض المخالفات عليهم ووضع نظام جديد في طرق تسديد الغرامات الواقعة عليهم، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على كل ما يدور حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى شرح طريقة البحث عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني.

تخفيض المخالفات المروريه في السعوديه

قرار جديد من القرارات التي تصدرها الحكومة السعودية للمواطنين يكون هدفها الأول هو تخفيف العبء عليهم خاصة في المخالفات والغرامات الواقعة، ومن أكثر القرارات أهمية تم الإعلان عنها في الأيام الماضية هي إمكانية تخفيض المخالفات المرورية أو دفعها بالتقسيط، مما يسهل على المواطن أو شخص يقيم داخل المملكة عملية الدفع.

والجدير بالذكر أنه تم وضع طريقة لكل من يريد الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات مروريه خاصه بشخص آخر لكي يتم إتباعها حتى يتمكن من عملية الاستعلام الإلكتروني صحيحة، ومن تلك الخطوات اللازمة لذلك ما يلي:

يجب على الشخص المستعلم القيام بالدخول على منصة أبشر.

يقوم المستعلم بالنقر على أيقونة حسابي الخاص على أبشر الإلكترونية.

القيام بالضغط على زر الاستعلام عن مخالفة مرورية لشخص آخر والنقر عليها.

على المستعلم تحديد الطريقة التي يريد استخدامها في عملية البحث ومن هذه الطرق ما يلي (رقم جواز السفر، رقم الحدود، رقم الهوية الوطنية الخاص به، رقم الإقامة).

على الشخص المستعلم القيام بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستعلم عنه.

تسجيل رقم التحقق والتأكيد على صحته.

ونهاية الخطوات يقوم المواطن بالضغط على أيقونة عرض.

وفي حالة إذا كانت كافة البيانات و الخطوات صحيحة سيظهر للمستخدم للخدمه جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية الخاصة بالمركبة التي يريد الحصول عليها من أنواعها وقيمة المبلغ المالي المستحق عليه الذي لم يسدده و الذي قام بتسديدة

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص وافد

لكل وافد يرغب في الحصول على معلومات خاصة بالمخالفات المرورية الموقعة عليه القيام بإتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك التي قامت إدارة المرور السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية حتى يتمكن من عملية الاستعلام الإلكتروني صحيحة، وتتمثل الخطوات في الآتي: