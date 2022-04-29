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عمر شويل - جدة منحة الوليد الإنسانية sakani.sa عبر التسجيل في المؤسسة الإنسانية وأيضا منصة سكني لتوفير الخدمات السكنية للمواطن السعودي، من فئة الغير قادرين، وتطلب المؤسسة الإنسانية التسجيل في الموقع لمتابعة آخر الاخبار والمنح المقدمة منها كما تطلب الاشتراك في منصة تويتر لمتابعة أسماء الفائزين شهريا بمنحة الوليد الإنسانية التي تقدمها عبر منصة سكني.

منحة الوليد الإنسانية sakani.sa طلب تسجيل معونة المؤسسة (سيارة – شقة) grants.alwaleed

أعلن الأمير الوليد بن طلال عن المساعدة في خطط المستقبل بالمملكة لتوفير مشاريع سكنية على مراحل من المشاريع، حيث كانت خطط المستقبل في رؤية 2030 هي توفير الشقق السكنية التي يتملكها المواطن السعودي ورفع أعدادها حتى عام 2030 بما يوفر عليهم تكلفة مصروفات الإيجار، كما تقوم المؤسسة بمساعدة منصة سكني في توفير الشقق السكنية المجانية لفئات من الشعب، وتساعد المؤسسة أيضا على توفير مشروع السيارة التي توفر على غير القادرين مصروفات التنقل.

خدمات مؤسسة الوليد الإنسانية

أطلق مؤسسة إنسانية خاصة بمساعدة المحتاجين ويقوم بإطلاق العديد من المشروعات الإغاثية داخل المملكة وفي جميع دول العالم.

تقوم المؤسسة بتوفير شقق سكنية للراغبين في الحصول عليها من خلال التواصل بالتسجيل مع المؤسسة.

تتشارك المؤسسة تقديم الشقق السكنية لتقديم الطلبات والاستعلام عن الطلب مع وزارة الإسكان بالمملكة، منصة سكني.

يتم توفير سيارات لغير القادرين.

تقوم المؤسسة شهريا بالإعلان عن المقبولين في الحصول على الشقق عبر تويتر أو عبر الدخول على منصة سكني.

طلب مساعدة من مؤسسة الوليد الخيرية

أتاحت المؤسسة رابط لتسجيل طلبات الحصول على دعم الوزارة https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register (تم إيقاف الرابط)، وأتاحت المنصة التسجيل لطلب الشقق السكنية من منصة سكني:

يتم متابعة خدمات المؤسسة على رابط الصفحة الرئيسية [email protected] يقوم المستخدم بنسخ الرابط في جوجل ليتمكن من تسجيل الدخول. لمتابعة اخبار المؤسسة والأسئلة الشائعة يتم نسخ هذا الرابط في صفحة جوجل https://grants.alwaleedphilanthropies.org/core/default/Faq. لتسجيل الطلب يتم الاتصال على رقم التواصل المبشر مع المؤسسة +966-11-211-0000. لتسجيل طلب أرض مجانية او شقة مجانية يرجى متابعة منصة سكني ويقوم الأمير بن طلال بالمساعدة مع الوزارة في المشروعات المجانية. يتم إرسال معروض طلب سيارة مع إرفاق الوثائق التي تثبت الاحتياج على البريد الإلكتروني للمؤسسة @alwaleed_philan.

الشروط الواجب توفرها للحصول على دعم مؤسسة الوليد

يجب أن يكون من مسجلي منصة سكني ومن المستفيدين منها. يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 3000 ريال. كما يجب أن لا يكون لديه بالفعل شقة سكنية أو سيارة. لا يجب أن يكن استفاد من قبل بمعونة مؤسسة الوليد. يكون المتقدم غير مقبول في برنامج سكني كما يجب ألا يكون مديونا للبنوك. لا يتم القبول ببيع الحدة السكنية أو تأجيرها. يتم الالتزام بشروط السكن التوريث.

مساعدة الوليد لوزارة الإسكان

يتم التقديم على طلب منحة الوليد الإنسانية من الرابط المخصص لذلك، إلا أن المؤسسة قامت بإيقاف الربط المتداول للتسجيل وتحولت متابعة الطلبات على منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان sakani.sa رابط تسجيل طلب المساعدات للحصول والتقديم على الحصول على شقة سكنية لغير القادرين أو سيارة للمحتاجين عبر grants.alwaleed، وتقرر أن يتم مباشرة الطلبات من خلال منصة سكني الإلكترونية.

ويقوم رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بمشاركة مؤسسات المملكة الإنسانية في العمل الإنساني الذي يهدف إلى أن يتم تطوير المجتمع ومساعدة مواطنيه، وقد شارك وزارة الإسكان التي تتبع خطو تطوير المجتمع السعودي وقد شارك بتوفير أكثر من 10 ألف شقة سكنية على مراجل يتم تسجيلها لمشروع توفير السكن لغير القادرين، ويتم استقبال الطلبات عبر منصة سكني أو من خلال المنصات الإنسانية ويتم الاستجابة لهم من رجل الأعمال السعودي لعمل الخير.

مؤسسات تقدم مساعدات سكنية في المملكة العربية السعودية