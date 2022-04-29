في السعودية.. خطوات متبعة لتسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية تعرف عليها

لا يمكن الاستفادة من خدمات التأمينات الكترونياً إلا عبر تسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية، ونحن بدونا نقوم بكتابة هذا المقال من أجل وضع التفاصيل فيه المتعلقة بعملية تسجيل الدخول على الموقع الخاص للتأمينات الاجتماعية السعودية بشرح مفصل ، فتابعونا.

دخول التأمينات الاجتماعية gosi

يبحث العديد من الأشخاص عن أسهل الإجراءات التي تمكنهم الاستفادة من تسجيل دخولهم من خلال حساباتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك على الموقع المتوفر www gosi gov sa، جدير بالذكر ان عدد من الفئات مسموح لها الدخول في بوابة التأمينات كفئات الأفراد, أعمال , جهات حكومية، وحيث أن موقع الويب للتأمينات الاجتماعية يمكن الوصول الدخول اليه في أي وقت للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مثل طلب صرف مستحقات التقاعد بالنسبة لخدمات الافراد فقد أخذنا بالعناية أرشفة هذا المقال الذي سيتضمن آلية تسجيل الدخول التأمينات الاجتماعية

خطوات متبعة لتسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية

افتح موقع الويب لـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية

إختيار تسجيل الدخول وتجدها أيقونة أعلى يسار صفحة الموقع

أختر نوع المستخدم ما إذا كنت أفراد-أعمال- جهة حكومية

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الاقامة بالنسبة للوافد

أضف كلمة المرور وهي كلمة السر المسجلة مسبقاً

تدوين الرمز المرئي مثلما يظهر في المربع وبعدها قم بالضغط على تسجيل الدخول

قامت التأمينات الاجتماعية بدورها تخصيص رقم لإستقبال الاتصالات للرد على المستفيدين والمشتركين وهو رقم الهاتف المجاني 800-124-3344 الذي سبق نشره، للتجاوب مع استفسارات المواطنين والوافدين في إطار التواصل مع ممثلي خدمة العملاء، ويكون التواصل مع التأمينات الاجتماعية خلال ساعات العمل التالية: من الأحد إلى الخميس بين الساعة 08:00 صباحاً الى الساعة 4:00 مساءً.