عرض ديون عاجلة إحسان ehsan.sa وهو ما يبحث عنه أصحاب الضائقة المالية التي تعرضوا على اثرها إلى تداعيات مثل الحبس وإيقاف الخدمات أو التعرض للطرد من المنزل المستأجر وكذلك إيقاف دخول الكهرباء لعدم السداد، وتسعى منصة إحسان بالأساس للسداد عن غير القادرين وفق شروط التسجيل والاستحقاق من المواطنين بالمملكة.

“عرض ديون عاجلة إحسان” ehsan.sa ثم تقديم رفع إيقاف الخدمات بوابة ناجز najiz.sa

تسعى منصة إحسان الإنسانية منذ إطلاقها في 1441 على تقديم الدعم والسداد عن الغير القادرين، وقام خادم الحرمين الشريفين بإطلاقها لتكون ركيزة للتبرع من رجال الأعمال وأبناء الاسرة المالكة، وأصحاب أموال الزكاة وصدقة الفطر عليها، ويقم الملك سلمان في كل عام بإيداع ملايين الريالات بعد أن يطلق التبرع للمنصة، ويقوم ولي العهد وبقية المشاركين بمتابعة التبرع أيضا.

التبرع في منصة إحسان (التسجيل كمتبرع)

توفر المنصة الإلكترونية العديد من سبل السداد والتبرع للقادرين من ابناء المجتمع السعودي، وتقوم بالعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تقوم بدورها بإعادة توجيه الأموال المقدمة إلى المحتاجين إلكترونيا عبر توفير سبل التبرع فيها والتي يكون منها:

سداد زكاة الفطر.

فرجت للسداد عن المسجونين.

سداد فواتير الكهرباء.

خدمة “تيسرت” التنفيذ القضائي.

أوسمة إحسان.

التبرع عبر الرسائل النصية.

إيقاف الخدمات عن المواطنين أو المقيمين والتعديلات على القانون بالفترة الأخيرة

قامت وزارة العدل بالمملكة بالعديد من التعديلات بالسنوات الأخيرة على الأحكام وطريقة التعامل مع المواطن أو المقيم، كما تم غيضا اعتماد التعامل الرقمي مع الوزارة عبر المنصات المختلفة، منصة ناجز للخدمات العدلية، ليتم تقديم طلبات التقاضي والسداد والاستعلام عن القضايا إلكترونيا عبر المنصة، كما يعاني الموقوفة الخدمات عنهم من عدم الحصول على عدد من الخدمات منها:

لن يتمكنوا من السفر إلى الخارج بسبب الأحكام القضائية ضدهم، إلا بعد سداد الديون وإسقاط الحكم القضائي.

يتم حرمانهم من تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

يحرم الموقوفة الخدمات عنه من تجديد رخصة القيادة.

لن يتمكن من الحصول على قروض من البنوك السعودية.

طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز رفع إيقاف الخدمة عبر مساعدة منصة إحسان يقوم المستخدم بالدخول على موقع وزارة العدل على بوابة ناجز الإلكترونية للخدمات العدلية . يتم اختيار ايقونة “التنفيذ”. تبدأ استعراض الطلبات ويتم اختيار أيقونة إجراءات للطلب ثم إجراءات من الدائرة. يتم اختيار ايقونة رفع إيقاف الخدمات ويبدأ في اتباع الخطوات. تقوم الوزارة بالتنفيذ إذا اتباع صاحب الطلب الخطوات في خلال يوم واحد. يتم الدخول على رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية أو يتم الدخول على صفحة تسجيل المستفيد وإنشاء حساب جديد . يقوم صاحب الطلب بتسجيل معلوماته كاملة وكافة البيانات المطلوبة. يتم تسجيل الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف النقال. يتم اتباع جميع الخطوات ثم اختيار ايقونة “استكمال التسجيل”.

كيفية الاستفادة من خدمات منصة إحسان كمستفيد (لرفع إيقاف الخدمات)