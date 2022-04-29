نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف دعم الدفعة 54 شهر مايو وكيفية تقديم طلب الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب موعد صرف دعم الدفعة 54 من حساب المواطن، حيث يزداد عمليات البحث من قبل الأشخاص المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، ويتم الصرف في الموعد الرسمي لها والإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين على أن تتوافر بهم شروط الاستحقاق، ويضم البرنامج العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا موعد صرف دعم الدفعة 54 شهر مايو من حساب المواطن، وكيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات وتطبيق المواطن.

موعد صرف الدفعة 54 شهر مايو:

يتم صرف دعم الدفعة في الحساب البنكي للشخص المستفيد في الموعد المحدد لها بشكل رسمي، علما بأن الموعد الرسمي للصرف يوافق 10 من الشهر الميلادي. ولا يتم تغيير موعد الصرف إذا وافق اجازة رسمية أي انه في حالة ان موعد الصرف وافق السبت يتم الصرف في يوم الأحد، وبمجرد أن يتم صرف وإيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين، يتم إرسالة رسالة تأكيد تشير إلى قيمة الدعم.

تقديم طلبات الاعتراض:

يقدم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستمر من خلال الشخص المستفيد،ومن ضمن هذه الخدمات تقديم طلبات الاعتراض التي يتم اللجوء إليها حيث تتيح للشخص المستفيد إمكانية تقديم طلب الاعتراض والشكوى في حالة أن الدعم تكون قيمته أقل من المستحق أو صفر، ونعرض من خلال هذا المقال كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات.

كيفية تقديم طلبات الاعتراض بالخطوات

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خدمة تقديم طلبات الاعتراض، وذلك حتى يتمكن المواطن من الحصول على الدعم دون أي مشاكل، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية تقديم طلب الاعتراض بالخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

الضغط على أيقونة تسجيل

اختيار أيقونة خدمات إلكترونية

اختيار خدمة تقديم طلبات الاعتراض

يقوم المستفيد بتقديم سبب الاعتراض

ضرورة رفع ما يفيد سبب الاعتراض

الضغط على أيقونة تقديم

ومن الجدير بالذكر أن المواطن المستفيد يقوم بالانتظار حتى يتم فحص الطلب المقدم والتأكد من صحته، وفي حالة التأكد يتم صرف الدعم له في الدفعة القادمة.