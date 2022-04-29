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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تمديد فترة التسجيل ، قامت المملكة العربية السعودية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالإعلان منذ أيام عن قرار هام جداً وهو تمديد إمكانية التسجيل للمواطنين في الضمان الاجتماعي لفترة أطول، ويعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي من أهم المؤسسات التي تم تأسيسها في المملكة وتعمل لصالح المواطنين وتقدم مساعدا مالية كبيرة لهم، ونحن اليوم سوغ نتحدث عن كل ما يدول حول فترة التمديد بالإضافة إلى معلمات أخرى تخص المؤسسة من خلال موقع ثقفني.

الضمان الاجتماعي المطور تمديد فترة التسجيل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن مد فترة تسجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى تاريخ 30 من شهر أكتوبر لعام 2022م ، وتاريخ 5/4/1444 هجرياً، حيث أنها ترى أن هذا القرار في صالح المواطنين، كما أنه لن يقل المعاش أو ينقص لأي مواطن مسجل بالفعل في الدعم.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لكل مواطن الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي المطور الجديد في حاله كان مقيم إقامة دائمه بالمملكة العربية السعودية ولكن يوجد بعض الفئات تستحق الحصول عليه دون الحاجة للحصول على الجنسية السعودية، ويوجد فئات محددة يمكنها الإستفادة بالإضافة إلى بعض الشروط التي يجب توافرها وهي كالتالي:

زوجه المواطن السعودي او أرملته او مطلقته.

أصحاب الإعاقات والأرامل الذين يمتلكون بطاقة تنقل و تكون سارية المفعول

المرأة المطلقة وتمتلك شهادة تنقل مفعله.

لابد أن تنطبق على المتقدم بالطلب امتلاك واستخدام المبلغ المالي الذي تم تحديده من اللائحة للمتقدم بالطلب.

يجب أن تنطبق الشروط وتوفيرها التي تم تقديمها من خلال الضمان الاجتماعي المطور وهي التوظيف والتأهيل (الصحة، التعليم.

ألا يكون صاحب الطلب مقيم في أي من دور الإيواء أو السجون السعودية وغيرها من السجون.

لا يحق لمن يمتلك أي عقارات أو أراضي زراعية أو أصول ماليه في البنوك الاستثمارية الحصول على هذا الضمان الاجتماعي.

في حالة إذا كان رب الأسرة متزوج ويعول عائلة أخري يحق لهذه العائلة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي خاص بها دون الحاجة لمعاش أسرته الأخري.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكل من يريد التسجيل في مؤسسه الضمان الاجتماعي المطور الجديد للحصول على الخدمات التي يقدمها عليه القيام بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها من خلال الضمان حتى يتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح، ومن هذه الخطوات اللازمة لذلك ما يلي: