تمويلك بدون دفعة أولي وبدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة

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تمويلك بدون دفعة أولي وبدون كفيل ، تمويل نقدى يلبي جميع احتياجات ومتطلبات العملاء من المواطنين السعوديين والمواطنين غير السعوديين أيضاً ، ويعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بهدف خدمة كافة احتياجات العملاء. برنامج تمويل شركة كوارا بدون كفيل وبدون دفعة أولي شركة كوارا للتمويل من أوائل الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية ميسرة بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة.

عملت شركة كوارا للتمويل علي توفير مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في التسوق من كافة فروع شركاء شركة كوارا للتمويل بالمملكة.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من خلال هذا البرنامج بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

توفر شركة كوارا للتمويل هذا المنتج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء وذلك من أجل التسهيل على المواطنين.

موافقة سريعة وسهلة من شركة كوارا للتمويل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى دفع دفعة أولي.

أتاحت شركة كوارا للتمويل لطالب التمويل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من خلال موقع شركة كوارا للتمويل علي الإنترنت. الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة كوارا للتمويل طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة كوارا بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يلزم تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو هوية العميل غير السعودي ويجب أن تكون سارية المفعول.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.

طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي يجب أن يقدم خطاب تعريف بالراتب مدتة لا تزيد عن 90 يوم.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص أو من المواطنين غير السعوديين ، يجب أن يقوم بتقديم خطاب تعريف بالراتب مدتة لا تزيد عن 30 يوم. عمر شويل - جدة تمويلك بدون دفعة أولي وبدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة - ثقفني

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