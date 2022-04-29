نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية || توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى المملكة العربية السعودية فى مكة وجميع المدن في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية، أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بقدوم العيد وتوديع شهر البركة والخير رمضان، ويبحث الناس من الآن على مواقيت صلاة العيد لجميع مدن المملكة، حرصا منهم على أداء صلاة العيد، فمعروف أن لها معاد محدد بالدقائق والثواني لا يمكن تجاوزه، ولمن فاتته لن تعاد، حيث يتم صلاتها أول أيام العيد فقط، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد صلاة العيد في السعودية.
موعد صلاة عيد الفطر 2022 السعودية
قام وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بنفسه بالإشراف على تهيئة الجوامع والمصليات التي سيتم فتحها لصلاة العيد، حيث أكد أن الجوامع تم تنظيفها وتعقيمها ضد أي بكتيريا وفيروسات، وما على المصلي سوى الالتزام بإجراءات الحفاظ على صحته مثل ارتداء الكمامة، والكف عن التقبيل، أما عن مواعيد صلاة عيد الفطر تكون مختلفة في التوقيت من مدينة لأخرى، إليكم مواقيت صلاة العيد في بعض مدن المملكة العربية السعودية في النقاط التالية.
- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض ستكون في تمام الساعة 5.28 صباحا حسب التوقيت لمدينة الرياض
- وموعد صلاة العيد في مدينة جدة في تمام الساعة الـ 6.7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة جدة
- أما مدينة مكة المكرمة ستقام فيها الصلاة في تمام الساعة الـ 6.4 صباحا.
- وسوف تقام صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة السادسة 6 صباحا.
قرارات المملكة العربية السعودية بعد فك الحظر بسبب كورونا
قامت المملكة العربية السعودية بإلغاء الحصول على تصاريح الصلاة التي كانت تعمل به بسبب جائحة كورونا، ويمكن لأي شخص أن يذهب للصلاة، كما أنها قامت بإلغاء تصاريح الحصول على عمرة للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية بقصد رحلة العمرة، كما تم إلغاء تصريح الدخول بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، هذا بجانب التمسك بتصاريح أداء مناسك العمرة ودخول الروضة الشريفة، لكن التمسك بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين يتم العمل بها، وهي عدم الازدحام أثناء الصلاة والحد من التجمعات بعد انتهاء الصلاة، وتقصير الخطبة رفقا بالمرضى وكبار السن، والالتزام بمقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يريدون أداء صلاة العيد.
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