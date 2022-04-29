أهلية المستفيدين الجدد من الضمان المطور بالخطوات وطريقة التسجيل

أهلية المستفيدين الجدد من الضمان، هي ما يفترض أن يتابعه، كال من قام بعمل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، عقب إعلان الموارد البشرية، عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعدد من المستفيدين الجدد، وذلك من خلال الدخول الضمان الاجتماعي المطور، عبر رابط التسجيل في الضمان المطور، وباتباع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وخطواته، من أجل الحصول على قيمة دعم الضمان الاجتماعي، عقب استيفاء كافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، على كل المستفيدين الجدد ممن تقدموا بطلب تسجيل الضمان الاجتماعي، والذي من المقرر أن يستمر فتح التسجيل فيه، وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم، لعام 2022 واستقبال طلبات الانضمام، لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ممن لم يحصلوا على فرصة الأهلية لصرف راتب الضمان الاجتماعي من قبل.

استعلام عن اهلية الضمان المطور

اذهب إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية. وبعد ذلك انتقل إلى رابط الضمان الاجتماعي الجديد. ثم ادخل مباشرة إلى “تبويب المعلقات”. وبعد ذلك شاهد إذا ما تم رصد أية مبالغ مالية في الحساب الشخصي لك. فإذا وجدت رصيد مبلغ مالي في حسابك بالضمان الاجتماعي، فهذا يعني أنك “مؤهل”. وبعدها سوف تصلك رسالة عبر الجوال يقول نصها “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”. أي أنك قد ثبتت أهليتك لصرف راتب الدعم. وأنه تم التأكد بالفعل من رقم الآيبان المتعلق بحسابك وبعد مرور شهر بالضبط من مراجعة رقم الآيبان سوف يتم إيداع المال في حسابك كمستفيد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور