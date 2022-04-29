نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية المستفيدين الجدد من الضمان المطور بالخطوات وطريقة التسجيل في المقال التالي
أهلية المستفيدين الجدد من الضمان، هي ما يفترض أن يتابعه، كال من قام بعمل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، عقب إعلان الموارد البشرية، عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعدد من المستفيدين الجدد، وذلك من خلال الدخول الضمان الاجتماعي المطور، عبر رابط التسجيل في الضمان المطور، وباتباع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وخطواته، من أجل الحصول على قيمة دعم الضمان الاجتماعي، عقب استيفاء كافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، على كل المستفيدين الجدد ممن تقدموا بطلب تسجيل الضمان الاجتماعي، والذي من المقرر أن يستمر فتح التسجيل فيه، وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم، لعام 2022 واستقبال طلبات الانضمام، لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ممن لم يحصلوا على فرصة الأهلية لصرف راتب الضمان الاجتماعي من قبل.
استعلام عن اهلية الضمان المطور
- اذهب إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية.
- وبعد ذلك انتقل إلى رابط الضمان الاجتماعي الجديد.
- ثم ادخل مباشرة إلى “تبويب المعلقات”.
- وبعد ذلك شاهد إذا ما تم رصد أية مبالغ مالية في الحساب الشخصي لك.
- فإذا وجدت رصيد مبلغ مالي في حسابك بالضمان الاجتماعي، فهذا يعني أنك “مؤهل”.
- وبعدها سوف تصلك رسالة عبر الجوال يقول نصها “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”. أي أنك قد ثبتت أهليتك لصرف راتب الدعم. وأنه تم التأكد بالفعل من رقم الآيبان المتعلق بحسابك
- وبعد مرور شهر بالضبط من مراجعة رقم الآيبان سوف يتم إيداع المال في حسابك كمستفيد.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
- اذهب في البداية إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور.
- وبعدها قم بالدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد.
- ثم قم بإنشاء وفتح حساب مستخدم جديد.
- وبعد ذلك اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.
- ثم انتقل للضغط على أيقونة “حماية المعاشات”.
- وبعد الدخول إليها املأ البيانات الشخصية المطلوبة أمامك بكل دقة.
- وبعد ذلك قد بتحديد مكتب الضمان الاجتماعي. الذي يمكنك صرف راتب الضمان من خلاله كل شهر.
- ثم حدد بالضبط إلى أي فئة تنتمي.
- وبعد ذلك ابدأ في استكمال ملء البيانات المتبقية.
- وبعدها قم باختيار الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الموارد البشرية.
- وأخيرًا وعقب الانتهاء من كل الخطوات السابقة. قم بعمل إرسال الطلب.
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