نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم علي طلب دعم لجان التنمية الاجتماعية في المقال التالي
تهدف وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الاجتماعية في الدولة السعودية العربية، على ضخ خدمات مختلفة وإعانات متعددة ومتنوعة إلى عدد كبير للمواطنين السعوديين، ومن أمثلة الدعم الذي تقدمه الدولة السعودية لمواطنيها، توفير دعماً سنوياً للجان المسئولة عن التنمية الاجتماعية، فيتم صرف الدعم المالي بعد توافر الشروط التي إذا توافرت يتم تقديمك في البرنامج، ولقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عبر منصتها الإلكترونية الخطوات التي يتم بواسطتها تسجيلك على منصة الوزارة الإلكترونية ،ولتسهيل عملية التسجيل لدعم اللجان التنمية سنوضح لكم المتطلبات الخاصة بالتسجيل، علي موقع الوزارة.
الشروط الوزارة لدعم لجان التنمية الاجتماعية
عند تسجيل طلب الإعانة الخاص بالدعم السنوي لجان المخصصة للتنمية الاجتماعية السعودية، هناك بعض المتطلبات والشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المستفيدين وهي:
- إذا قمت بطلب تسجيل دعم فإنه لا يحق لك التقديم علي طلب دعم أخر في نفس العام من خلال منصة الوزارة الإلكترونية ولكن يمكنك في العام المقبل.
- يجب أن تمتلك لجنة الدعم حساب رئيسي خاص بها يتم إرفاق رقم حساب “آبيان” داخل الطلب عند التقديم على المنصة الإلكترونية.
- إذا وجد طلب تسجيل إعانة سنوية في نفس السنة المالية وقد تمت الموافقة عليه وتم اعتماده لا يحق المفوض التسجيل
كيفية التقديم علي طلب دعم لجان التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي
يحق التسجيل في الدعم اللجان المخصصة بالتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين السعوديين متى توافرت فيهم الشروط التي حددتها الوزارة خلال موقعها الإلكتروني، حيث أن خطوات التسجيل الإلكتروني كالاتي:
- تقوم بالضغط على علامة التبويب “الخدمات الإلكترونية” تظهر لك الخدمات التي يقوم الموقع بتقديمها للمواطنين تقوم باختيار خدمة تقديم على الإعانة السنوية للجان التنمية الاجتماعية.
- يقوم المتقدم بكتابة البيانات التي حددتها المنصة مع التأكد من صحة تدخيل البيانات.
- يقوم المتقدم بالموافقة علي جميع الأحكام والشروط التي تخص تسجيل طلب الدعم.
- يضغط المتقدم علي كلمة تقديم الطلب.
- بعد تسجيل طلب الدعم تقوم الوزارة بمراجعة الطلبات التي تم تقديمها على المنصة وفي حالة احتياجهم لتوضيح تخص الكلب يقومون بالاتصال بالمتقدم من خلال الأرقام التي قام بإدخالها، عند ملء البيانات على المنصة الخاصة بوزارة الموارد البشرية.
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