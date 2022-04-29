نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر موعد تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ورقم الضمان الاجتماعي الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر موعد تحديث بيانات الضمان الاجتماعي هي الوسيلة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة حتي يتثنى لكافة المستفيدين تلقي الدعم الذي تخصصه الحكومة لهم كل شهر، حيث يقوم المواطن بالتسجيل في الضمان الاجتماعي بكافة بياناته الرسمية من حيث الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد وقيمة الراتب الشهري، من خلال اتباع تلك الخطوات التي سبق وان ذكرنها في مقال سابق كان بعنوان التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وما هي الشروط المطلوبة ويتم هذا الأمر من خلال منصة نفاذ للضمان الاجتماعي المطور، وفي الوقت الحالي تهتم المملكة بنظام الضمان الاجتماعي وبرامج مساعدة المواطنين من خلال برامج اقتصادية متعددة رغبة منها في رفع المستوى الاجتماعي للمواطنين في المملكة والعمل على تحسين الدخل في ظل الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي لتحقيق رؤية 2030.

اخر موعد تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في السعودية

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاش لبعض المواطنين كدعم اجتماعي ولكن إذا كان من المشتركين القدمي لابد من أن يتبع طريقة تحديث الضمان الاجتماعي التي اعتمدتها الوزارة في وقت سابق وتحديدا منذ أن أعلنت عن نظام الضمان المطور الجديد، حيث تم التأكيد علي أنه في حالة التأخر عن تحديث بيانات طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي سوف يتوقف الدعم، يجب أن تسجل كافة البيانات بشكل صحيح كما هي مذكورة في المستندات الرسمية ومن ثم ترفع على المنصة، وتقوم الوزارة فيما بعد بالبحث حول البيانات المسجلة وفي انطباق الطلب مع الشروط يحصل المواطن على الدعم، ويكون هذا التحديث من الضروري أن يقوم المواطن بالتقديم وتحديث بيانات الطلب من خلال الدخول على منصة الضمان الاجتماعي.

ومددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فترة التحديث لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة حتى تاريخ الـ30 من شهر شوال المقبل للأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم، قبل إيقاف الصرف عنهم، وإسقاطهم بصورة نهائية.

رقم الضمان الاجتماعي الرسمي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص رقم للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر. تستقبل الوزارة كافة المكالمات الهاتفية بشكل دائم طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع.