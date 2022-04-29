نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بقيمة 30 الف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل لجميع المواطنين بالمملكة السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة اكسترا من أفضل الشركات الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي تقدم الكثير من الخدمات والتمويلات المالية التي تصل إلى 30,000 ريال سعودي, للمواطنين السعوديين والوافدين من الخارج, فتساعد بذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بتمويلها حتى النجاح, كما تقدم شركة اكسترا القروض لجميع الفئات والعاملين بالقطاعات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص والمتقاعدين, وذلك إذا انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها الشركة وسوف نوضح الان جميع تفاصيل التمويل.



مميزات قرض شركة اكسترا

توافق نظام القرض وشروطه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية السداد لمدة تصل إلى سنتين.

إنهاء إجراءات القرض ومعاملاته بأسرع وقت.

عدم الحاجة إلى كفيل أو عمل تحويل للراتب>

وصول التمويل إلى ضعف الراتب الذي يتقاضاه المستفيد من القرض.

الحصول على تمويل يبدأ من 4 , 000 إلى 30 , 000 ريال سعودي.

شروط الحصول على القرض لل عاملين بالقطاع الخاص والحكومي

يشترط عدة شروط للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص للحصول على قرض شركة اكسترا, وهذه الشروط:-

أن يكون الراتب الشهري للعملاء الذين عمرهم بين 21 عامًا و 25 عامًا 12 , 000 ريال سعودي فما فوق. كون الراتب الشهري للعملاء الذين عمرهم بين الـ 25 عامًا والـ 60 عامًا لا يقل عن 5 , 000 ريال سعودي. العمل بالجهة الحكومية أو بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن 3 شهور لأبناء المملكة العربية السعودية, وللمقيمين والوافدين من الخارج يلزمهم العمل مدة 12 شهرًا كحد أدنى. كون الجهة التي يعمل بها المستفيد من جهات العمل المعتمدة لدى شركة اكسترا.

شروط الحصول على قرض اكستر للعسكريين

يمكن للعاملين بالقطاع العسكري الاستفادة من قرض شركة اكسترا, إذا توافر فيهم الشروط التالية:-

العمل مدة 3 شهور فأكثر بالقطاع.

ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عامًا وألا يزيد عن 50 عام.

أن يكون الراتب الشهري المتقاضى من الجهة 10 , 000 ريال سعودي فأكثر.

شروط الحصول على قرض اكستر للمتقاعدين

يجب توافر بعض الشروط في المتقاعدين للحصول على قرض شركة اكسترا, كالآتي:-