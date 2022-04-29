نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر 2022 في قطر متي أول يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر 2022 في قطر متي أول يوم حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال أي أول أيام عيد الفطر المبارك في دوله قطر وذلك بعد انتهاء الباقي من أيام الشهر الكريم شهر رمضان المبارك والدخول في شهر شوال وتحديد موعد العيد للام الميلادي الجاري 2022م بقطر من خلال موقعنا في السطور التالية سوف نقوم بتوضيح الموعد لأول أيام العيد مع توضيح موعد بدء الإجازة لجميع القطاعات القطرية.

إجازة عيد الفطر 2022 في قطر

لقد قامت وزاره الأوقاف القطرية بتحديد بداية أول أيام عيد الفطر المبارك دوله قطر في يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو 25 الموافق واحد من شهر شوال لعام 1443 هجريه وقد كان ذلك التاريخ والتحدث بعد إعلان الجهات المختصة بدوله قطر وتم التأكيد على أن شهر رمضان ثلاثين يوم كاملا وسوف تكون أول أيام عيد الفطر في يوم الاثنين 02/05/22 وتنتهي في يوم الأربعاء الرابع من شهر مايو 4/5/2022 وذلك ستكون بداية أجازه عيد الفطر مع بداية أول أيام عيد الفطر التي ستبدأ في يوم وأحد مايو 1/5 وتستمر حتى يوم الأحد 7/5 وتكون من يوم الأحد حتى يوم السبت مع الاعتبار بأن يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية بدولة قطر.

موعد بداية الدوام بعد إجازة عيد الفطر

سيتم في دولة قطر بعد إنهاء إجازة عيد الفطر المبارك عودة جميع الموظفين القطريين إلى الدوام بداية من يوم الأحد الموافق الثامن 8 من شهر مايو 8/5/2022م الموافق السابع 7 من شهر شوال 7/10/1443ه‍ و بهذا تكون إجازة عيد الفطر قد وصلت إلى سبعة أيام كاملة و التي سيحصل عليها موظفي القطاع الحكومي القطري

عدد أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر في قطر

تقوم الحكومة القطرية بمنح العاملين بالدولة في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات القطرية وجميع الدوائر إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تصل إلى سبعة أيام كاملة و التي ستبدأ في يوم الأحد الموافق يوم الثلاثون 30 من شهر رمضان المبارك 1443 وتنتهي في يوم السابع 7 من شهر شوال لنفس العام

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في قطر

تختلف الاحتفالات بعيد الفطر المبارك من دولة إلى أخرى كل دولة حسب عاداتها وتقاليدها المتوارثة و لكن تتشابه في حالة واحدة فقط ألا وهي الذهاب إلى صلاة العيد في بداية أول أيام العيد و ذلك بالذهاب إلى الساحات الشعبية والأماكن المخصصة للصلاة لإقامة شعائر صلاه العيد فيها ويتجه بعد أداء الصلاة كل حسب رغبته منهم من يقوم بالزيارات العائلية للتهنئة والمباركات بالعيد بعضهم البعض وتوزيع الهدايا على الأطفال والشباب حتى تدخل السعادة على قلوبهم و تقوم السيدات القطريات بإعداد الولائم والعزائم لبعضهم البعض وتجهيز الأكلات المحببة لقلوب القطريين في أيام العيد ومنها (الثريد، الهيرس، اللقيمات) مع القيام بصنع المخبوزات المخصصة للعيد.

كما يقوم المسؤولين عن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في دوله قطر بتنظيم بعض الحفلات والمسابقات الترفيهية والدينية والاجتماعية والثقافية و تقوم بعض الأسر بالذهاب إلى الحدائق والمتنزهات وأماكن التسوق المختلفة و منهم من يذهب إلى الأماكن الأثرية التي يوجد بها التراث لهم والمتاحف و يوجد بعض الأسواق القطرية التي يرتاد إليها المواطنين القطريين و منها سوق الوكرة القطري وسوق وافق

ولكل من يريد التعرف على أماكن الاحتفالات بالعيد عليه الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بإقامة الفعاليات (بوابة حكومي) وبذلك يقوم الشعب القطري بقضاء إجازة عيد فطر سعيده ومميزه عن غيرهم من الشعوب.

من خلال مقالنا هذا قدمنا لكم موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في دوله قطر ووقت بدأ إجازة عيد الفطر ونهايتها للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات وأيضاً مظاهر الاحتفال بالعيد فيها.