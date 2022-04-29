مواعيد صلاة عيد الفطر 2022 في المملكة والدول العربية “اضبط ساعتك” علي موعد صلاة عيد الفطر 1443

مواعيد صلاة عيد الفطر 2022 في المملكة والدول العربية مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة لكى نحتفل بقدوم العيد الذي يحتفل المسلمون به في جميع أنحاء العالم وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، لذلك تزايدت عمليات البحث حول معرفة موعد الصلاة في مصر والمملكة وكافة الدول العربية، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2022 في مدن المملكة

تختلف مواعيد الصلاة 2022 بالمملكة العربية السعودية من مدينة لأخرى، حيث أن من المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مدن المملكة السعودية كالتالي:

مدينة الرياض سوف تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الدمام تبدأ الساعة 5:30 صباحًا.

الصلاة في كل من المدينة المنورة، ومدينة مكة تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

في جدة موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 6:02 صباحًا.

تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة عرعر في تمام الساعة 5:45 صباحًا.

موعد الصلاة في مصر

جاءت مواعيد الصلاة 2022 في جميع محافظات مصر كالتالي:

سوف تبدأ صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

كذلك في الجيزة ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:37 صباحًا.

أيضًا محافظة الإسكندرية ستكون الصلاة في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

محافظة بور سعيد في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

كذلك محافظة السويس في تمام الساعة 5:31 صباحًا.

العريش في تمام الساعة 5:25 صباحًا.

المنصورة تمام الساعة 5:34 صباحًا.

شرم الشيخ في تمام الساعة 5:27 صباحًا.

طنطا في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

الزقازيق في تمام الساعة 5:35 صباحًا.

مواعيد الصلاة في الدول العربية