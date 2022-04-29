نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تُصدر بياناً هاماً بشأن صلاة عيد الفطر في الحرمين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بيانا مهمًّا بشأن صلاة عيد الفطر في الحرمين 1443 الذي من المقرر أن تكون يوم الاثنين المقبل، فيما يأتي ذلك في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة الفترة الماضية والتي سمحت من خلالها بزيادة الأعداد في الأماكن المقدسة.

بيان بشأن صلاة عيد الفطر في الحرمين 1443

وأكد وزارة الحج والعمرة، في بيان على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يلزم إصدار تصريح من أجل أداء صلاة عيد الفطر في الحرمين 1443هـ، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، وأشارت الوزارة، إلى أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمرة ينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال المقبل، وأن المعتمر لديه الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة إقامته.

مسارات لتفويج المعتمرين والمصلين

وخصّصت وكالة التفويج وإدارة الحشود التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أربعة مسارات للمعتمرين ولتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وهي: مسار مركز فرز الشبيكة، ومسار باب علي (الغزة)، مسار باب الملك عبدالعزيز – الصفا، ومسار باب الملك فهد، كما خصصت أربعة مسارات أخرى للمصلين وهي: مسار أجياد، ومسار غزة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة من جهة جسر الراقوبة، ومسار الشبيكة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة، ومسار شارع المسيال إلى أبواب التوسعة السعودية الثانية.