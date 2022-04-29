نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل إخراج زكاة الفطر في السعودية.. تنبيه عاجل من هيئة المواصفات والمقاييس في المقال التالي
عمر شويل - جدة نبهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقايسس، على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في إخراج زكاة الفطر 1443هـ، بضرورة التأكد من الوزن عن طريق الموازين المُرخّصة بشعار تقييس التي تضمن صحة وزن الزكاة بشكل دقيق، وأشارت الهيئة إلى أنّ كثيرًا من الناس في أواخر شهر رمضان المبارك يعتمدون على الموازين الموجودة على الشّوالات ومنهم مَن يزن بنفسه، وبالتالي لا يكون هناك دقة في الوزن في كثير من الأحيان.
تنبيه قبل إخراج زكاة الفطر في السعودية
وقالت الهيئة في رسالة لمن يريد إخراج زكاة الفطر في السعودية 1443هـإ إن الموازين المُرخّصة التي تحمل شعار تقييس الأخضر، تخضع إلى الفحص والمراقبة الدورية، وما بقي يقع على المستهلك بالتأكد من وُجود الملصق قبل الشراء.
مقدار زكاة الفطر ووقتها ونوعها
يبدأ موعد إخراج زكاة الفطر من لحظة غروب شمس آخر أيام شهر رمضان المبارك وحتى خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن تأخرت عن ذلك، فهي صدقة عادية، كما يجوز تقديم إخراجها يوم أو يومين قبل حلول العيد، وتُخرج هذه الزكاة من قوت البلد الذي يأكله الناس، ومقدارها نحو ثلاثة كيلوجرامات من أحد أصناف هذا القوت مثل القمح، والشعير، والأرز وغيرها، وهي تقدر في المملكة العربية السعودية بقيمة 25 ريالا سعوديا أي نحو 6.67 دولار للفرد.
ومن الممكن شراء الزكاة من المتاجر الكبيرة والصغيرة، أو البائعين المتجولين، أو من خلال المنصات إلكترونية التي أطلقتها الحكومة للتيسير على المواطنين والمقيمين، ومن ذلك المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) التي تستقبل الزكاة، لتخرجها في أوقاتها الشرعية، وتوصلها إلى مستحقيها في موعدها.
طريق دفع زكاة الفطر عبر منصة إحسان
ومن الممكن دفع زكاة الفطر عبر منصة إحسان الإلكترونية، التي تصرفها في مصارفها الشرعية وفي وقتها الشرعي، وذلك باتباع هذه خطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان.
- تسحيل الاسم وكلمة السر، ورقم الجوال.
- إدخال رمز التحقق، والنقر تسجيل الدخول.
- اختيار زكاة الفطر، ثم اختيار المنطقة التي نرغب في توزيع الزكاة بها، وعدد الأفراد المخرج عنهم.
- النقر على أخرج زكاتك الآن، وتسجيل بيانات بطاقات الدفع.
- النقر على إتمام عملية التبرع.
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