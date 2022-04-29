رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان وشروط استحقاق الأهلية والحد الأدنى والحد المانع

رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان حيث يتم تحديث بيانات الشخص المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي المطور فقط، وليس من خلال مكاتب الهيئة أو خدمة العملاء، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد واستقبال الطلبات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولقد تم البدء في استقبال الطلبات للمتقدمين الذين تتوافر لديهم شروط الضمان الاجتماعي الجديدة.

رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بعدما أكدت الوزارة بضرورة تحديث البيانات التي تم تسجيلها مسبقا في حالة أي تغيير طرأ في البيانات المسجلة، ومن أمثلة هذه التغيرات زيادة الدخل الشهري أو الالتحاق بعمل أفضل بمرتب أعلى أو إضافة أحد التابعين مثل إضافة مولود جديد في الأسرة، وذلك من خلال تحديث البيانات عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تظهر أمامك صفحة البيانات الخاصة بك.

يتم تعديل أو إضافة البيانات التي طرأت على الحالة المستفيدة من الضمان.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات والتأكد من صحتها.

يمكنك تعديل رقم الهاتف أو محل الإقامة أو تغير في الدخل الشهرى.

ثم يتم النقر على كلمة تأكيد.

بعد ذلك يصلك رسالة نصية تفيد بالتحديث بنجاح.

الحد المانع والحد الأدنى للضمان الاجتماعي

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الضمان الاجتماعي الجديدة، وهو يعتمد على الدخل الشهري للمتقدم دون النظر إلى حالته الاجتماعية أو السن حيث يعد مجموع الدخل الشهري للمتقدم والتابعين له هو الأساس في الاستحقاق، ولقد قامت الوزارة بتحديد الحد المانع للمعاش حيث أنه إذا زاد دخل الأسرة عن هذا الحد يكون المتقدم غير مستحق للمعاش، أما في حالة عدم تجاوز المتقدم عن هذا الحد المانع فسوف يحصل على معاش الضمان الاجتماعي مع توافر باقي شروط الاستحقاق.

شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي