موعد صلاة العيد في السعودية 1443 كيفية صلاة عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية أوشك شهر رمضان الكريم علي الانتهاء، واقترب موعد عيد الفطر المبارك، لذلك يبحث جميع المسلمين والمسلمات المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر داخل المساجد، وذلك لإقامة الصلاة احتفالاً بذكرى عيد الفطر المبارك لعام 2022، لأن عيد الفطر السعيد يأتي مرة واحدة كل عام، وهنا سنعرض لكم موعد صلاة عيد الفطر المبارك في السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

يلجأ جميع المسلمين في عيد الفطر وشهر رمضان المبارك إلي تقوية شعائر الدين الاسلامي، التي أمرنا بها الله تعالي، كالصوم، والصلاة، وإقامة الزكاة والصدقات، ويتطلعون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية داخل المساجد وهو:

يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية في يوم الإثنين الموافق يوم 2 من شهر مايو لعام 2022/1443ه‍.

ويكون موعد الصلاة داخل المساجد في السعودية في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً، حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

طريقة صلاة عيد الفطر المبارك

استطلاع هلال شوال يتجمع المسلمين من الرجال والنساء والاطفال كل عام، لصلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد والشوارع، وجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتكون الصلاة بالطريقة الآتية:

تكون صلاة عيد الفطر المبارك عبارة عن ركعتين فقط.

يتم في الركعة الأولى التكبير 7 مرات، ثم بعد ذلك قراءة سورة الفاتحة، ثم قراءة آية قرآنية.

ويتم في الركعة الثانية التكبير 5 مرات، ثم بعد ذلك قراءة سورة الفاتحة، ثم قراءة آية قرآنية.

وبعد الانتهاء من قراءة القرآن نقوم بالركوع، والسجود، وبعد ذلك نقوم بالتحية.

وهكذا نكون قد انتهينا من صلاة عيد الفطر المبارك.

فضل عيد الفطر المبارك

يعتبر عيد الفطر المبارك من المناسبات الاجتماعية السعيدة لجميع المسلمين، لأن يأتي لنشر البهجة والفرحة والسعادة في قلوب الكثيرين، خاصه للأطفال، ويعتبر فضل عيد الفطر المبارك هو: