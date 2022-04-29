نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير 7000 وظيفة شاغرة لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات، التي تشغلها إدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفير عدد من الوظائف الخالية والتي تبلغ 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لهذا الموسم من الحج 1443، في إطار عدة شروط وبنود محددة وضعتها الشركة، سنذكرها لكم في هذا المقال وكيفية التقديم.

وظائف شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات

بلغ عدد الوظائف التي تقدمها شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات 7000 وظيفة شاغرة متاحة لموسم الحج 1443، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تأسست عام 1372 وهي توفر عدد من الخدمات في مختلف المجالات، وهي تعد من أشهر الشركات التجارية الكبرى وهي معروفة جدا داخل المملكة العربية السعودية.

التقديم على وظائف شركة اليمامة

يجب على المتقدمين للحصول على وظيفة اتباع بعض الخطوات للحصول على وظيفة من وظائف شركة اليمامة وهي كالتالي:

يجب على المتقدم للحصول على وظيفة أن يسجل الدخول إلى موقع شركة اليمامة.

ثم يضغط بعد ذلك على أيقونة التقديم الآن.

يجب قراءة جميع الشروط جيدا، ثم تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تعبئة الاسم الأول والثاني ورقم الجوال، واختيار الجنس، والبريد الإلكتروني وتأكيده.

يجب كتابة تاريخ الميلاد ورقم بطاقة الهوية، وكتابة رقم السر وتأكيده.

ويجب إضافة معلومات أخرى كإسم المصرف، واسم صاحب الحساب المصرفي، مكان الإقامة والمؤهل العلمي للمتقدم، واللغات المتحدث بها.

حدد هل إذا تم رفضك من قبل من العمل بقطار المشاعر المقدسة أم لا.

يجب القيام برفع صورة لبعض المستندات المطلوبة، ثم اضغط على تقديم.

شروط التقديم لوظائف شركة اليمامة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم لتلك الوظائف وهي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عام.

يجب إكمال جميع البيانات المطلوبة لكي يتم التسجيل، ورفع جميع الصور المطلوبة للتسجيل.

يتاح التقديم لجميع الأشخاص حملة المؤهلات العلمية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات تأسست عام 1952 ميلاديا، 1372 هجريا، ولها العديد من المجالات، تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف المجالات بالمملكة، ومجموعة اليمامة تمثل اليوم علامة تجارية وطنية، تنال احترام كبير من المملكة العربية السعودية.