50 ألف ريال قرض للشباب العاطلين بدون وظيفة بالمملكة السعودية وبدون ضامن

قرض بدون وظيفة وكذلك بدون كفيل وهو الذي يمنح في المملكة العربية السعودية ويندرج تحت قائمة قروض شخصية، و يمنح هذا القرض للأشخاص الذين ليس لديهم عمل في المملكة العربية السعودية ويتم الحصول عليه عن طريق مؤسسة المرابحة لتمويل، وتعمل المؤسسة على مساعدة العاطلين بهذا التمويل بما يتوافق مع ظروفهم، ودائمًا ما تقف المملكة العربية السعودية ومؤسساتها بجانب أبنائها وتدعمهم وبشكل خاص في هذه الظروف التي تمر بها المملكة الآن.

قرض بدون وظيفة

قدمت المملكة هذا النوع من القروض من أجل إعانة الشباب على خلق فرص عمل لهم، ولا يشترط وجود وظيفة أو كفيل من أجل الحصول على القرض، كل ما على المتقدم فعله هو إرفاق تفاصيل السكن الذي يعيش به ويعمل على تحديث بيانات مكان المعيشة بشكل شهري وذلك عن طريق العنوان الوطني السعودي، وذلك من أجل أن تستطيع الحصول على التمويل الذي ترغب به.

مميزات قرض بدون وظيفة

يوجد مجموعة من البنوك في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم تمويل للشباب الذي لا يعمل دون وجود كفيل أو ضمان وذلك من أجل مساعدتهم في بدء المشروع الخاص بهم، ويوجد مجموعة من المميزات الخاصة بهذا التمويل:

هذا القرض يتماشي مع قواعد الدين الإسلامي.

يحصل المستفيد على تأمين مدته عام ويصل إلى خمس سنوات وهي الفترة التي يتم السداد خلالها.

يختص هذا التمويل على الشباب العاطل من أجل مساعدتهم في بدء حياة مهنية.

يوجد العديد من التسهيلات التي توفرها البنوك من أجل الحصول على هذا التمويل وفي طرق تسديده.

كما ذكرنا أن يوجد أكثر من بنك يقوم بتقديم هذا التمويل إلى الشباب العاطل ومن هذه البنوك بنك التسليف والادخار السعودي، ويمكن لجميع العملاء التقديم علي التمويل من خلال البنك الرسمي التابع له ومعرفة جميع المنتجات التمويلية التي تقدمها، حيث انه مجموعة من القروض المختلفة التي هدفها دائما مساعدة الأشخاص في عيش حياة كريمة سواء كانوا عاملين أم عاطلين، وسواء كانوا سعوديين أو مقيمين من جنسيات أخرى.

في ختام مقالنا عرضنا ما هو القرض بدون وظيفة الذي يمنح لأبناء المملكة العربية السعودية من أجل مساعدتهم لبدء حياة مهنية توفر لهم دخل شهري، وكذلك تعرفنا على بعض البنوك التي تقدم هذا التمويل.