نتائج قياس برقم السجل المدني ورقم الهوية وكيفية الإستعلام ونتائج إختبار الرخصة المهنية للمعلمين

رغم مطالبات الكثير بطلب مساعدات مالية من الديوان الملكي فى هذه الفترة او طلب سلفة الا ان في هذه الفترة نتائج قياس ترند البحث حيث تتزايد محركات البحث حاليا عن كيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني ورقم الهوية وكما تتزايد البحث عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، حيث يعلن المركز الوطني للقياس خدمة الاستعلام وسوف تتاح هذه الخدمة على رابط موقع المركز الوطني للقياس، وبالمقال سوف نوضح خطوات الاستعلام وكيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية وبرقم السجل المدني، ويعد المركز الوطني للقياس هو من أهم المراكز المهتمة بتقديم اختبارات القدرات للطلبة والمعلمين عموما، وأن كافة الاختبارات المتاحة من المركز معتمدة بشكل من قِبل وزارة التعليم بالمملكة، إذ تحدد تلك الاختبارات المستوى التحصيلي العلمي للطلبة حديثي التخرج من الثانوية العامة، وتحدد أيضا درجة الاختبار التحصيلي واختبار القدرات بالمركز التخصص الجامعي للطلبة داخل المملكة، وتتاح النتائج كذلك للمعلمين واستخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ويتم استخراجها بصورة إلكترونية من جانب جميع المعلمين الذين قاموا بتأدية اختبار قياس الرخصة المهنية، حيث تعتبر الرخصة المهنية واحدة من أهم الاختبارات التي تمثل أهمية كبيرة في الالتحاق بالوظائف المتعلقة بالتدريس في جميع أنحاء السعودية سواء الاختبارات التخصصي أو عام.

كيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني:

ادخل على رابط موقع المركز الوطني للقياس.

أن يقوم المتقدم بكتابة رقم السجل المدني

التأكد من إدخال كلمة المرور صحيحة

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة نتائج

عليك باختيار نتائج التحصيلي أو القدرات.

الضغط على ايقونة عرض.

انتظر سوف تظهر لك جميع النتائج الخاصة بالاختبار، وأيضا نتيجة الطالب بين تلك النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية: