شروط التقديم للحصول على منحة بدل غلاء المعيشة وخطوات التسجيل من خلال رابط وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa

تقوم المملكة العربية السعودية على مساعدة مواطنيها من خلال عدد من برامج الدعم وتقديم المعلومات للمواطنين المحتاجين داخلها، ويبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة لشراء مستلزماتهم، حيث بعض الأشخاص لا يوجد لديهم راتب شخصي، أو لديهم راتب ولا يسد هذا الراتب التزاماتهم مقابل غلاء المعيشة وغلاء الأسعار، وهذا البرنامج مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو من الضمان الاجتماعي المطور، حيث جميع البرامج تكون الخدمة المواطنين، وخصوصًا بعد ارتفاع الأسعار في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وأعلنت الوزارة أنه تم بدء صرف مبلغ بدل غلاء المعيشة في يوم الحادي والعشرين من شهر إبريل الجاري، وذلك قبل إجازة عيد الفطر المبارك، تابع معنا قراءة سطورنا التالية لتعرف أكثر عن بدل غلاء المعيشة السعودي.

شروط التقديم للحصول على منحة بدل غلاء المعيشة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن شروط التقديم للحصول على غلاء المعيشة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بهم، ويجب توافر هذه الشروط لكي يستطيع الشخص الحصول على مبلغ غلاء المعيشة وتكون الشروط هي:

أن يكون سعودي الجنسية لأن هذا الدعم المقدم للمواطنين السعوديين.

يكون الشخص مقيم بشكل دائم منذ فترة طويلة، أي لا يقوم بالسفر خارجها.

أن يكون الشخص مسجل لدى برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على هذا المبلغ لا يقل عن خمسة وثلاثون عامًا.

لا يزيد راتب الأسرة الشهري عن مبلغ 8500 ريال سعودي، راتب الشخص لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

طريقة التقديم للحصول على مبلغ غلاء المعيشة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها منصة إلكترونية خاصة بها ويكون التسجيل من خلال اتباع الشخص الخطوات التالية: