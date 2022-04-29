تمويل شخصي 100 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

تمويل شخصي 100 ألف بدون كفيل، تعد الشركة السعودية للتمويل واحدة من شركات التمويل الإسلامي الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1990م بهدف توفير الاحتياج المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك الكثير من شركات التمويل الأخري بالسعودية ولكن لكل شركة برامجها ومميزاتها وسياستها الخاصة بها، وتمتلك الشركة السعودية العديد من الفروع التابعة لها في معظم مدن المملكة ووصل عدد الفروع اليوم إلى سبعة عشر فرعاً ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مميزات وخطوات الحصول على تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل.

مميزات تمويل شخصي 100 ألف ريال سعودي من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل برامج تمويلية للأفراد وأصحاب الأعمال والمشاريع بعدد من المميزات المهمة التي تجعل برامجها التمويلية واحدة من أهم البرامج والحلول لدي الكثير من العملاء الذين يفكرون بالحصول على تمويل وجاءت تلك المميزات كالتالي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الحد الأدنى من 10 ألاف حتي مائة ألف ريال سعودي بدون كفيل. في حال وجود كفيل يمكنك الحصول على مبلغ التمويل نصف مليون ريال سعودي كحد اقصي. بدون تحويل الراتب. نسبة التمويل غير متغيرة أي تكون ثابتة. رسوم إدارية 1%. متاح إمكانية السداد المبكر. معدل ربح تنافسي. تصل نسبة الاستقطاع إلى ستون بالمائة. فترة السداد من عام وممتدة حتي 5 أعوام. متوفر للمواطنين والمقيمين.

الشروط والمستندات المطلوبة

من أهم الشروط أن لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً وان لا تقل مدة الالتحاق بالخدمة عن ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي ولا تقل عن ستة أشهر لموظفي القطاع المصرفي ولا تقل عن عام كامل لموظفي القطاع الخاص والمقيمين، أما عن المستندات المطلوبة فقد جاءت كالتالي:

تقديم تعريف بالراتب صادر بتاريخ حديث.

تعبئة نموذج طلب بالحصول على المنتج.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

الأصل من الهوية الوطنية أو الإقامة وتكون سارية المفعول.

خطوات تقديم طلب الحصول على التمويل

يمكنك تعبئة طلب نموذج الحصول على المنتج التمويلي وإرساله عبر الخطوات الآتية: