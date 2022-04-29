نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف من الموضوعات التي يبحث عنها العديد من الموظفين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وذلك للاستفادة من الراتب الذي يقدمه الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر برنامج الضمان واحد من أهم وأبرز البرامج الحكومية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقدم للمواطنين إعانات مالية لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة، ومؤخراً أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل ليتمكن المواطنين من تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيًا عبر منصة الدعم والحماية المدنية، وفيم يلي سنتناول بالتفصيل شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف السعودي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف

صارت عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف في المملكة العربية السعودية سهلة وسريعة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير منصة إلكترونية جديدة تسهل على المواطنين عملية تقديم الطلبات.

وليتمكن الموظف من الاشتراك في البرنامج لابد من الخضوع لشروط وأحكام برنامج الضمان ومن هذه الشروط ما يلي:

الشرط الأساسي في المتقدم بطلب الالتحاق أن يكون سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول عقارية أو مالية ذات قيمة كبيرة.

ألا يزيد دخل الموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي للعائل و550 ريال سعودي لأي فرد في الأسرة.

من الضروري ألا يكون من المقيمين في أي مراكز الإيواء والعلاج التابعة للحكومة.

كما يجب الالتزام بكافة متطلبات الوزارة ومنها (المتطلبات الاجتماعية- الحالة الصحية- الحالة التعليمية).

التقديم عبر الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد التأكد من توافر كافة الشروط السابقة ومطابقتها على الموظف المتقدم فقد حان الوقت لبدء عملية التقديم وتتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى رابط الموقع الرسمي التابع لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في المنصة عبر الضغط على أيقونة التسجيل ومن ثم قم بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما أنه يتم إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق، وذلك عن طريق الضغط على أيقونة “ تسجيل جديد “.

“. ثم قم بتعبئة بيانات التسجيل وهي: (رقم الهوية – تاريخ الميلاد الهجري – رقم هاتف المستفيد).

بعد ذلك قم بإدخال كود التحقق المرئي المرسل إلى رقم الهاتف في المكان المخصص له.

ثم قم إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمؤيدة لصحة البيانات.

ومن ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظف 2022 بالمملكة العربية السعودية.