انت الان تتابع خبر في سابقة هي الأولى من نوعها .. اتفرج أسلوب تحية أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثارت دهشة وصدمة الجميع (صور) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام نشطاء على مواقع السوشيال ميديا بتداول مقاطع فيديو وصور من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أثناء زيارة الأخير للمملكة.

وهذه الصور لعناق ولي العهد السعودي والرئيس التركي أثارت تفاعلا بين النشطاء تنوعت الردود والتعليقات.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، صرح أردوغان بأنه سوف يزور السعودية في فبراير/ شباط، إلا أن تلك الزيارة لم تحدث، بالرغم من زيارته للإمارات في ذلك التوقيت والتوقعات التي كانت ترجح أن تتزامن زيارته للسعودية مع زيارته للإمارات.

وفي نهاية مارس آذار/ الماضي، طلب المدعي العام التركي تعليق محاكمة 26 متهما سعوديا بقضية مقتل خاشقجي ونقلها إلى القضاء السعودي، الذي سبق أن أصدر أحكاما في القضية نفسها انتقدتها تركيا. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر القضاء التركي قرارا بإحالة القضية إلى السعودية.

وكانت آخر زيارة يقوم بها أردوغان إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

♦️بعد سنوات من التهديد و القطيعة و التحريض الإعلامي ضد المملكة العربية السعودية اردوغان على اعتاب القصر الملكي السعودي و في الصورة عناق حار بينه و بين ولى العهد السعودي محمد بن سلمان ال سعود