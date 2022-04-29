نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الديوان الملكي الإلكتروني “المواطن – المقيم” اطلب مساعدة مالية طارئة من الملك RoyalCourt في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موقع الديوان الملكي الإلكتروني، حيث يبحث المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة يوميا عن طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وهذا سواء من قبل المواطنين وبعض المقيمين، وهذا للحصول على مساعدة مالية وعلاجية، حيث تعودنا على اهتمام المملكة العربية السعودية وخاصة سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بشؤون المواطنين، وهذا ما يظهر بشكل جلي في إنشاء موقع التواصل مع الديوان الملكي السعودي، ليكون الطريق المباشر للمواطن والمقيم للتواصل مع السيد خادم الحرمين الشريفين بدون الذهاب إلى جهات وسيطة، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية عبر الموقع بكل سهولة ويسر، وكيف تتابع طلبك إلى أن يتم قبوله، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين الأفاضل.

الديوان الملكي

ويعتبر الديوان الملكي السعودي هو الجهة الرسمية التي يمكنكم التواصل من خلالها مع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله بشكل مباشر، حيث أن أي قرار ملكي يتم اتخاذه يصدر من الديوان الملكي السعودي، وهذا كما حدث في قرار صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويظهر حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله بالمواطنين في العديد من الأشياء، والتي منها إنشاء موقع التواصل مع الديوان الملكي، والذي يتيح للمواطنين بل وحتى المقيمين، بتقديم طلباتهم وشكاويهم على الموقع بكل سهولة.

موقع الديوان الملكي السعودي

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية تقديم طلباتكم أو شكاواكم حتى بخصوص أي شيء عبر موقع الديوان الملكي، ولكن قبل أي شيء يجب أن تتوفر الشروط التالية:

يجب أن تكون مسجلا في النفاذ الوطني الموحد سواء كنت مواطن أو مقيم.

يمكنك تقديم شكوى أو طلب، ولكن لا يمكنك تقديم أكثر من طلب قبل أن يتم الرد على الطلب الأول.

وقد تابعنا معكم طريقة طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي.

طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

ويمكنكم تقديم طلباتكم سواء لمساعدة مالية أو علاجية عبر الموقع الرسمي عن طريق اتباع الخطوات التالية: