طريقة تحويل رصيد زين السعودية 1443

يبحث عملاء شركة زين للإتصالات عن طريقة تحويل رصيد زين في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ودعونا أولاً نسرد لكم أن شركة زين هي أحد أكبر شركات الإتصالات في المملكة السعودية في مجال الإتصالات والإنترنت، وتقدم الشركة العديد من أبرز الخدمات المميزة إلى عملائها الذين يصل عددهم بالملايين نظراً لرضائهم عن الخدمة المقدمة، وقد حرصت الشركة منذ إنطلاقها على تقديم كافة خدماتها بأسهل الطرق الإلكترونية لتوفثر وقت وجهد عملائها بالإضافة إلى فريق خدمة عملاء مميز للرد على كافة الأسئلة والإستفسارات، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تحويل رصيد من زين لزين كما وضحنا لكم في مقال سابق طريق شحن رصيد زين، فإلى نص المقال.

تحويل رصيد زين

أتاحت شركة زين السعودية بعض الأكواد الهامة التي تُسهل من إجراء الخدمات المختلفة للعملاء، ونوضح لكم الآن طريقة تحويل رصيد من زين لزين كالتالي:

أولاً يجب على المرسل أن يقوم بإرسال رسالة نصية بالكود “bt ثم فراغ ثم رقم الجوال المراد شحنه ثم فراغ ثم مبلغ الرصيد المراد وبعد ذلك أرسال الرسالة إلى رقم 702702.

ثانياً تصل رسالة إلى المرسل إليه تفيد بأن التحويل معلق ولذلك يجب على المرسل إليه أن يقوم بإدخال رقم الهوية لتأكيد عملية التحويل.

ثالثاً يُرسل المرسل إليه رسالة نصية بكود “id ثم فراغ ثم رقم الهوية وبعد ذلك يرسلها إلى رقم 702702.

شروط تحويل الرصيد

حددت شركة زين السعودية عدة شروط من أجل إنجاح عملية تحويل الرصيد، ونوضح لكم شروط تحويل الرصيد كالتالي:

أولاً الحد الأدنى للرصيد المحول عشرة ريال سعودي والأقصى 50 ريال سعودي.

ثانياً غير مسموح بتحويل الرصيد المجاني الإضافي.

ثالثاً أن يكون لدى الُمرسل رصيد كافي لإتمام عملية التحويل.

رابعاً أن يكون المُرسل ضمن عملاء باقات الدفع المسبق.

وقد وصلنا الآن إل نهاية مقالنا بعد أن وضحنا لكم إجراءات تحويل الرصيد بطرق بسيطة سهلة بالإضافة إلى شروطها، ويُمكنكم الآن التواصل معنا والإستفسار عن أي خدمة تريدونها، فقط ضع تعليقك بالأسفل وسنرد عليك فوراً