نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443.. تعرف على الرابط وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المكرمة الملكية يتصدر محركات البحث مؤخرًا بسبب انتظار المواطنين معرفة موعد صرف مكرمة الملك سلمان 1443، حيث تأخر صرفها هذا العام ومن المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام المقبلة، وفي المقال نقدم رابط الاستعلام وخطواته.

المكرمة الملكية السعودية 1443

مكرمة الملك سلمان هي عبارة عن مبالغ مالية يتم صرفها للمحتاجين المسجلين ضمن قوائم المستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام.

مع العلم أنه من المعتاد أن يتم صرف المكرمة في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، إلا أنه تم تأخير صرفها هذا العام، ويرجع ذلك إلى مراجعة حسابات المواطنين.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443

يقوم المواطن بالاستعلام عن موعد صرف المكرمة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول أولاً على رابط منصة الدعم الخاصة بالمكرمة. ثم يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. من ثم يتم النقر على أيقونة “الاستعلام عن المكرمة الملكية” من ضمن الخيارات المتاحة. ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة على الموقع بشكل دقيق. بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “استعلام”، وتظهر على الفور كافة التفاصيل الخاصة بالمكرمة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

بعد تقديم خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية ، يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة شروط يلزم توافرها للحصول على المكرمة الرمضانية، ألا وهي كما يلي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير حامل لأي جنسية أخرى.

يشترط أن يكون مقيمة إقامة كاملة ودائمة داخل المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى للدخل الشهري 3 آلاف ريال سعودي.

تقديم ما يثبت محل إقامته وعنوانه بالتفصيل.

يشترط ألا يكون مسحل باسمه أي عقارات أو محلات أو أراضي.

قيمة مكرمة الملك سلمان الرمضانية 1443

تختلف قيمة المكرمة من مستفيد إلى أخر بناءً على عدد أفراد الأسرة، حيث يحصل عائل الأسرة على 1000 ريال سعودي.

بينما يحصل كل فرد تابع داخل نفس الأسرة على 500 ريال سعودي، بحد أقصى 3 آلاف ريال للأسرة كاملة.

بذلك نكون قدمنا كافة التفاصيل المتعلقة بـ الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443، من حيث رابط الاستعلام، شروط الاستفادة منها، وقيمة المكرمة الرمضانية.