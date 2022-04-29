نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443 hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443، من المواضيع التي يبحث عنها المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور. وهي الفئات التي قامت بتقديم طلباتها عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت تصرف لكل الراغبين في الاستفادة من المعاش، وقد تم قبول طلبات كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الضمان المطور التي تؤهلهم لاستحقاق معاش الضمان، هذا ويترقب العديد من المواطنين موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر، وهذا بعد رمضان المبارك من أجل استغلال الراتب في توفير المتطلبات الضرورية، وللإشارة فإن هذا البرنامج يستهدف محدودي الدخل بالدرجة الأولى، وأيضا يستهدف كل من النساء الأرامل والمطلقات واليتامى أيضا، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موضوع موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، تابعوا معنا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443

الآلاف من مواطني المملكة يترقبون موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443. وهذا الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية السعودية يعتبر من أبرز برامج الدعم الحكومي التي تقدمها المملكة لكل المحتاجين. وتجدر الإشارة لمن يستعلمون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور أنّ عدد المستفيدين من النظام القديم والنظام الجديد الذي تم استحداثه قد بلغ 12 مليون مستفيد.

الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر حسب ما أعلنت عنه وزارة لموارد فإن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر سيكون في الفاتح من شهر شوال 1443، أي أنه سيصادف يوم عيد الفطر المبارك، ولكن هذا اليوم يعتبر يوم عطلة، لذلك من المرجح أن يتم تقديم موعد الصرف قبل العيد، كما قامت الوزارة المعنية بتمديد آجال التسجيل في الضمان الجديد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2022، ويمكنكم الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم المواطن السعودي بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

ثانيا: كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم، بالإضافة إلى البيانات الشخصية.

ثالثا: بعدها يقوم المستخدم بتعيين رقم الطلب الخاص به في الخانة المحددة لذلك.

أخيرا يتوجب على المستخدم أن يقوم بالضغط على عرض النتيجة، لتظهر له كلالتفاصيل المتعلقة بمعاش الضمان الاجتماعي.

شروط الاستفادة من الضمان المطور

من أبرز الشروط الأساسية التي حددتها وزارة الموارد لكل الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان نذكر لكم: الجنسية السعودية، مع ضرورة الإقامة الدائمة في أراضيها. كذلك يجب أن يثبت المتقدم أنه لا يملك أصول ذات قيمة باهضة، وأن لا يكون الدخل الشهري الخاص به أكثر من 1100 ريال. إلى جانب ذلك يجب أن يثبت المتقدم عدم إقامته في دور الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال. وهو من المواضيع التي تشغل بال المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج مؤخرا، كما بيّنا لكم طريقةالاستعلام وشروط الضمان الاجتماعي المطور.