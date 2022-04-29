100 ألف ريال تمويل شخصي بدون كفيل بموافقة فورية بلا تحويل الراتب بهامش ربح منافس

أستلم الآن مبلغ تمويل 100 ألف ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة عند طلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي التي نجعت في تقديم عروض تمويلية مميزة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بتوفير السيولة النقدية بدون الحاجة إلى كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد مرنة لكافة العملاء بهامش ربح منافس وليس ذلك فقط بل أتاحت التقديم عن طريق الأونلاين لتسهيل الوقت والجهد للعملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتبك بالتقسيط الميسر لمدة خمسة سنوات بالمملكة عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل في السعودية تحت ضوابط وشروط ميسرة من الشركة.

كافة الشروط التي يحتاجها التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي

يطلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي توفير بعض الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل ومنها توفير فترة خدمة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بخلاف العاملين في القطاع الخاص بالمملكة مطلوب منهم توفير مدة عمل ستة أشهر وغيرها من الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الإستهلاكي بالشركة كما يلي بالتفصيل:

فترة عمل ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي.

كذلك مدة عمل نصف ساعة كاملة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

مطلوب دخل ثابت كحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة من شركة البيت الأهلي للتمويل.

لابد أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 21 عام على الأقل ويصل إلى 65 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني للتمويل لدى شركة البيت الأهلي.

التمويل الشخصي متاح لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في أراضي المملكة تحت إشراف شركة البيت الأهلي للتمويل.

مميزات التمويل الشخصي عبر شركة البيت الأهلي