تسجيل جديد فى نظام نور للتعليم وتفعيل حساب نظام نور وعمر القبول فى الأول الابتدائي وكيفية حساب عمر الطفل لدخول المدرسة 1444 حيث يبدأ الان التجهيز لدخول المدارس من قبل أولياء الأمور مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 1443 حيث يشتط تسجيل الطالب فى نظام نور وأيضا يجب تسجيل ولى الامر فى نور لمتابعة الخدمات الالكترونية التعليمية والاستفادة من خدمات النظام ومتابعة سير العام الدراسي للطالب ويجب ان يقوم ولى الامر بالتسجيل فى نور واضافة الطالب للصف الأول الابتدائي دون ان يذهب الى المدرسة ويجب حساب عمر الطالب قبل التسجيل فى نظام نور لولى الامر.

تسجيل ولى الامر فى نظام نور 1444

الدخول الي رابط نظام نور.

ثم الضغط على خيار تسجيل ولى امر جديد.

وبعد ذلك كتابة بيانات تسجيل ولى الامر فى نور.

وكتابة رقم الهوية الوطنية للمواطن او رقم الإقامة للمقيم.

ثم يتم تحديد صلة القرابة بين ولى الامر والطالب.

أيضا يجب الضغط على خيار تدقيق واستكمال بيانات ولى الامر المطلوبة.

وأخيرا الضغط على خيار حفظ للانتهاء من خطوات تسجيل ولى امر جديد فى نظام نور 1444.

تسجيل طالب جديد فى نظام نور

الدخول على رابط البوابة الالكترونية لنظام نور.

ثم تسجيل دخول الطالب عبر حساب ولى الامر.

وبعد ذلك الضغط على خيار تسجيل الأبناء.

وأيضا يجب إضافة البيانات الخاصة بالطالب.

ثم الضغط على خيار تسجيل وبذلك يتم الانتهاء من خطوات تسجيل طالب فى نظام نور 1444.

تفعيل حساب ولى الامر والطالب فى نظام نور

تسجيل الدخول بحساب ولى الامر او الطالب فى رابط نظام نور الالكتروني.

ثم يتم الانتظار لتفتح صفحة التفعيل.

وبعد ذلك كتابة لكمة المرور الجديدة.

وأيضا كتابة البريد الالكتروني.

وبعدها يتم النقر على حفظ البيانات التي تم إدخالها.

ثم الذهاب الى البريد الالكتروني للحصول على رمز التفعيل.

وبعد ذلك يتم العودة الى نظام نور والضغط على خيار تدقيق وكتابة رمز التفعيل المرسل على البريد الالكتروني.

وبذلك يتم الانتهاء من تفعيل حساب الطالب وولى الامر فى نظام نور.

عمر القبول فى الصف الأول الابتدائي

عمر القبول فى الأول الابتدائي للطالب لا يقل عن ست سنوات ويتم قبول الطلاب الذين التحقوا بالروضة فى عمر اربع او خمس سنوات ويتم استثناء الطلاب الذين تقل أعمارهم عن ستة سنوات إلا ثلاثة شهور ولكن يأخذ بمستواهم التعليمي والتحاقهم بالروضة قبل التقديم للأول الابتدائي.

كيفية حساب عمر الطفل للقبول فى الصف الأول الابتدائي

لمعرفة اذا ماكن كان عمر الطالب مناسب للدخول الى المدرسة والالتحاق بالأول الابتدائي يتم طرح سنة الميلاد من السنة التي تريد التقديم فيها وكذلك يتم طرح الشهر الميلادي من الشهر الحالي بالإضافة لطرح يوم الميلاد من اليوم الحالي وبذلك نحصل على عمر الطالب للقبول فى المرحلة الابتدائية.