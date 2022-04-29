تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط التسجيل وشروط التقديم

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عليها على مؤشرات البحث بشكل ملحوظ جدًا خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لذلك بدء الجميع بالبحث عن طريقة التسجيل وشروطه، كما أن الوزارة أكدت على أنه لا تغيير في معاش الضمان الاجتماعي و سيظل كما هو يصرف في المعاد المحدد له كما حددت مده فترة التسجيل وموعد الانتهاء وسنخبركم بهذا بالتفصيل.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

خلال عدة أيام قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهذا لجميع مستفدي الضمان الاجتماعي، كما حددت أن التسجيل سيظل متاح حتى يوم 4 من ربيع الآخر 1444ھ الموافق، كما وضحت وأكدت الوزارة على أن معاش الضمان الاجتماعي سيظل يتم صرف لمستحقيه في الميعاد المحدد دون تغيير.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي يتم قبول التسيجل في الضمان الاجتماعي المطور لابد أن يتوفر بعض الشروط وتتمثل في الآتي:

أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية يشكل دائم.

ألا يزيد دخل المتقدم عن 1100 ريال سعودي للأسرة، ويشترط ألا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يشترط ألا يكون لدي المتقدم أصول ذات قيمة أو أموال.

تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

التسجيل إلكتروني عبر بوابة الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443