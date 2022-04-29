شروط قرض كنف للمطلقات والأرامل بدون رسوم وخمس سنوات للسداد

يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات عن أفضل الطرق للحصول على مبلغ مالي يساعدهم على المعيشة في ظل التوسعات داخل المملكة، ويلجأ البعض منهم إلى اقتراض مبالغ مالية ويصعب في سدادها، والبعض الأخر يود أن يحصل على مبلغ ليقم من خلاله ببناء مشروعه الخاص أو دفع المصروفات الدراسية أو الزواج، لذلك وفر لك بنك التنمية الاجتماعية أسهل الطرق البسيطة حتى تحصل على مبلغ مالي يساعدك على المعيشة واستخدامه كيفما تشاء، ومن أهم قروض بنك التنمية الاجتماعية هو قرض نفاذ للعمل الحر، وقرض الأسر المنتجة، وقرض الترميم وقرض الزواج، والأسرة، وكنف، وآهل، ولكل منهما فئة مختصة له.

قرض كنف

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير قرض كنف للأرامل والمطلقات ومبلغ مالي 30 ألف ريال فقط حتى يساعد المرأة على المعيشة واستخدام المبلغ كما تود، خطوات الحصول على التمويل النقدي، وحتى يساعد النساء الأرامل والمطلقات في دفع الأقساط المتأخرة وشراء ك ل ما تحتاج إليه ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم الموافقة عليها حتى تحصل على التمويل بدون أي تعقيدات، فالتمويل موجه إلى النساء فقط وفئة معينة وليس لربات المنزل الحصول عليه، وسوف يتم السداد خلال خمس سنوات، والتمويل بدون رسوم إدارية، وسوف يتم سداد الأقساط الشهرية بأقل قسط متاح، وفي حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله سوف يتم الإعفاء عن باقي التمويل.

شروط قرض كنف

لكي تحصل على التمويل بموافقة فورية يجب أن تقم بالموافقة على الشروط المطلوبة واستيفائها بالكامل، حيث أنه قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير عدد كبير من القروض التي تهدف إلى تسهيل جميع الصعاب على المواطنين والمواطنات، وعلى ذلك قام بتوفير شروط بسيطة لكل قرض تختصه هو فقط، ومن أهم شروط قرض كنف هي أن تكون المتقدمة لطلب التمويل سعودية الجنسية، والعمر لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 55 عاما، وأن يكون هناك سجل ائتماني جيد للعميلة ولا يكون هناك أي تعثرات مالية سابقة لأي من البنوك الأخرى، كما يجب أن تكون أرملة أو مطلقة ولا يكن هناك أي إعالة.

كيفية طلب قرض كنف

يمكنك أن تحصل على قرض كنف للمطلقات والأرامل من خلال الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني وملئ طلب نموذج الحصول على التمويل بعدما تقم بالموافقة على كافة الشروط المطلوبة والمعلن ع نها من قبل البنك، كما يمكن أن تقم بالاتصال على رقم خدمة العملاء لتحصل على استفساراتك والطرق المناسبة لك على الرقم 920008002 طوال أيام الأسبوع.