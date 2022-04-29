شروط تمويل سيارات للعاطلين عن العمل بدون فوائد بإجراءات ميسرة

إذا كنت ترغب في الحصول على م بلغ مالي يساعدك في شراء سيارة أو منزل أو تستخدم المبلغ كما تحب فإليك أفضل الطرق حتى تحصل على مبلغ مالي مناسب لك، فقد قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من الشركات والبنوك الموثقة بمزاولة التمويل للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهناك مجموعة كبيرة من الشركات والبنوك التي تقدم لك تمويل بمبلغ مالي يصل حتى أعلى سعر وفترة سداد طويلة تناسب الراتب الشهري الخاص بك، إذا كنت مواطن أو مقيمين، وإذا كنت عاطل عن العمل فيمكنك أن تأخذ تمويل العاطلين عن العمل ويساعدك على المعيشة وبناء عمل خاص بك تجني من خلاله مبلغ كل شهر يساعدك على الحياة.

تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية تمويلات كثيرة ومنها تمويل العمل الحر لمن هم بدون وظيفة ويبحثون عن عمل يساعدهم على المعيشة، سيارات بأقل راتب لمحدودي الدخل، وقد وفر البنك تمويلان للعمل الحر تمويل نقدي بمبلغ 120 ألف ريال وتمويل عيني للسيارة بمبلغ 150 ألف ريال، والتمويل بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات ويتم السداد بشكل شهري في موعد محدد بين العميل والبنك، وكما أنه هناك بعض من الرسوم الإدارية وهي 4000 ريال فقط والتمويل بدون فوائد فقط سوف تقم بسداد المبلغ المستحق، وهناك شروط بسيطة يجب استيفائها بالكامل حتى تحصل على تمويل بموافقة فورية وبإجراءات ميسرة.

شروط تمويل السيارة

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل السيارة فيجب أن تتوافر بك تلك الشروط المعلن عنها من قبل بنك التنمية الاجتماعية لتمويل السيارات بمبلغ 150 ألف ريال، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، وهي أن تكون سعودي الجنسية، والعمر لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 60 عاما، كما أن التمويل يصلح للنساء أيضا، كما أنه لا يجب أن يكون هناك أي قروض للمتقدم بطلب التمويل لبنك التنمية الاجتماعية، وأن يكون السجل الائتماني جيد ولا يوجد أي تعثرات، إذا كنت موظف فيجب أن لا يتخطى دخلك الشهري 14 ألف ريال، والتمويل للعاطلين عن العمل والموظفين، ويجب تقديم ضمان حتى تحصل على التمويل، ويجب أن يكون المخالفات المرورية نظيفة ولا يوجد أي مخالفة، ووجود رخصة قيادة سارية المفعول، وتأمين السيارة والتسجيل في أحد شركات السيارات المعتمدة.

طريقة الحصول على تمويل السيارة

ستقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية لتمويل السيارة ومنه التقديم بطلب الحصول على تمويل السيارة، والدخول إلى بوابة النفاذ الوطني، ومنها إلى الفحص الائتماني وتقديم الضمان وتقديم الهوية الوطنية ورخصة القيادة ورقم حساب الآيبان والرقم المسجل بأبشر وسوف يتم مراجعة طلبك والموافقة عليه إذا كانت جميع الأوراق متوافقة.