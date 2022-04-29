نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب زيارة عائلية للمواطن والمقيم عبر منصة إنجاز وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي

تقديم طلب زيارة عائلية للمواطن والمقيم عبر منصة إنجاز وزارة الخارجية السعودية وخطوات طلب الزيارة العائلية المتعددة وشروط الزيارة العائلية للمقيم الذى يرغب فى استقدام اسرته ورؤيتهم اثناء فترة إقامته فى المملكة حيث اصبح طلب الزيارة العائلية الكترونياً دون عناء الذهاب الى الجهات الحكومية المختصة بإصدار والموافقة على طلب الزيارة العائلية وذلك من اجل توفير الوقت والجهد وإلغاء كافة التعاملات الورقية فى اطار سعى المملكة للتحول الي الحكومة الالكترونية وفق خطة رؤية المملكة 2030. تقديم طلب زيارة عائلية للمواطن فى منصة انجاز الالكترونية الدخول الى خدمة طلب زيارة عائلية للمواطنين فى منصة خدمات التأشيرات انجاز.

ثم الضغط على الموافقة على التعهد.

وبعد ذلك الضغط على خيار التحقق عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

أيضا يجب ادخال بيانات التسجيل فى النفاذ الوطني والضغط على خيار تسجيل الدخول.

ثم إضافة البيانات التالية: اسم صاحب الطلب. ثم رقم الهوية الوطنية. وبعد ذلك تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الهوية. أيضا المهنة ورقم الجوال والعنوان. وأخيرا البريد الالكتروني.

وبعد ذلك ادخال بيانات جهة العمل مثل ” رقم السجل – اسم جهة العمل”.

ثم الضغط على خيار أوافق.

وبعد ذلك كتابة بيانات الزوار مثل ” الغرض من الزيارة – رمز الصورة”

أيضا يجب الضغط على إضافة لإدخال بيانات المطلوبين للزيارة.

وأخيرا الضغط على خيار أوافق لعرض طلب الزيارة العائلية للمواطنين. تقديم طلب زيارة عائلية للمقيم فى منصة خدمات التأشيرات الالكترونية انجاز أولا الدخول الى رابط منصة خدمات التأشيرات الالكترونية انجاز.

ثم اختيار خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين.

وبعد ذلك الضغط بالموافقة على التعهد.

أيضا يجب كتابة البيانات التالية: رقم الإقامة. ثم تاريخ الانتهاء.

وبعدها يتم الضغط على التالي.

ثم استكمال بيانات الطلب التالية: اسم صاحب الطلب. ثم الجنسية. أيضا المهنة. وبعد ذلك معلومات التواصل ” رقم الجوال – البريد الالكتروني – العنوان”

أيضا كتابة تاريخ الميلاد ورقم تأشيرة الدخول.

ثم كتابة اسم صاحب العمل.

والضغط على خيار موافق.

وبعد ذلك كتابة بيانات الزوار مثل: غرض الزيارة العائلية.

أيضا يجب كتابة رمز التحقق المرئي فى الصورة.

ثم الضغط على خيار إضافة وذلك من اجل إضافة المطلوبين للزيارة.

وأخيرا الضغط على خيار أوافق لعرض طلب الزيارة العائلية للمقيم. عمر شويل - جدة تقديم طلب زيارة عائلية للمواطن والمقيم عبر منصة إنجاز وزارة الخارجية السعودية - ثقفني

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