نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم برنامج ريف وموعد صرف الدعم الريفي reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الدعم الريفي أحدى البرامج المتوفرة لدي وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، يهدف لدعم المواطن السعودي الذي يعمل في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني الخاصة بالأنشطة الريفية، فالدعم الريفي يهدف إلى تنمية قطاع العمل الزراعي في السعودية وذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع المستوي المعيشي للأفراد.

وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالدعم الريفي وشروط التسجيل فيه وطريقة التسجيل وغيرها من التفاصيل الأخرى.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المسجلين للموافقة على طلب التقدم في برنامج دعم ريف، وتتمثل تلك الشروط في:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية. السن لا يقل عن 21 عام. يكون المسجل يعمل في إحدى المهن المدعومة من برنامج ريق. مقيم في إحدى المناطق المشمولة لدعم ريف. لا يزيد دخله الشهري عن 6000 ريال سعودي. توفير حساب بنكي لدي المتقدم. تسجيل الطلب عن طريف الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. يشترط تقديم وثيقة العمل الحر، ويتم إصدارها من خدمات وزارة الموارد البشرية. من أهم الشروط ألا يكون المتقدم مستفيد من أحدى برامج التمويل الأخرى في السعودية.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

سوف نوضح لكم الآن خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف، فاتبع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على منصة ريف الإلكترونية.

الضغط على سجل الآن.

تعبئة البيانات المطلوبة وتتمثل في: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الجنس، عدد أفراد الأسرة، رقم الجوال، مصدر الدخل، نوع السكن، العنوان.

رفع الهوية الوطنية وكارت العائلة إلكترونياً.

تحديد نوع النشاط الذي يتبعه المسجل سواء زراعي أو إنتاجي.

تحديد عدد سنوات الخبرة.

رفع صورة وثيقة العمل الحر.

توضيح رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

الضغط على زر تسجيل الطلب.

موعد نزول دعم ريف بعد التسجيل

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الفترة المطلوبة للحصول على دعم ريف بعد انتهاء عملية التسجيل والقبول هي 60 يوم، ويتم نزول الدعم كل أول شهر ميلادي ويستمر حتى اليوم العاشر من الشهر.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي أنتظار تعليقاتكم.