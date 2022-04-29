نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تعلن تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تهدف وزارة الموارد البشرية من خلاله لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأقل دخلاً، حيث يتم صرف المعاش للمواطنين المستوفين في الشروط الأهلية المعلنة من الوزارة، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وإعلان الوزارة تمديد فترة التسجيل.

وزارة الموارد البشرية تعلن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

فقد أعلنت الوزارة رسمياً تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي وذلك حتى يوم 5/4/1444 هجرياً والموافق 30/10/2022

كما أضافت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتم توقفه أو نقصه لأي مستفيد في هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور، وأكدت على ضرورة أتخاذ المعلومات من القنوات الرسمية للوزارة وعدم تصديق مع يتم نشره فى الصحف الغير رسمية.

الاستعلام عن رواتب الضمان الاجتماعي المطور 2022

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على زر الاستعلام.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور 2022

ليتم تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة.

الدخول على الملف الشخصي الخاص بالمستفيد.

الضغط على تحديث البيانات.

بعد تحديث البيانات المرغوبة، أضغط على زر الإرسال.

من هم المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور؟

ذوي الإعاقة. الإيتام. المطلقات والأرامل. العائلة التي فقدت رب الأسرة.

قيمة الضمان الاجتماعي المطور 2022

الأسرة المكونة من شخص واحد فقط يحصل على 1000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من شخصين تحصل على 2570 ريال.

ثلاثة أشخاص 3140 ريال.

أربعة أشخاص تحصل على 3710 ريال.

خمس أشخاص 4280 ريال.

الأسرة المكونة من ستة أشخاص تحصل على 4840 ريال.

الأسرة المكونة من سبعة أفراد تحصل على 5420 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بتسجيل الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل، والفئات المستفيدة، بالإضافة إلى القيمة المالية للضمان الاجتماعي المطور، وطريقة تحديث البيانات، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائما.