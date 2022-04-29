نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم حملة الرجحي للحج المجاني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم حملة الراجحي للحج 1443 يتساءل البعض عن رقم حملة الراجحي للحج 1443، خلال موسم الحج يتم تنفيذ شروط حملة الراجحي للحج لعام 1443، وهي إحدى أهم حملات الحج، ويشتمل برنامج فعالية الحج على مجموعة من الدورات التدريبية للحج، والتي تقدم برامج الغذاء والنقل والمواصلات من جميع مدن المملكة إلى المخيم، بالإضافة إلى القطارات التي تنقل الحجاج، ونتابع معكم التفاصيل الكاملة من خلال موقعنا حول التعرف على رقم حملة الراجحي للحج المجاني لعام 1443.

رقم حملة الراجحي للحج 1443

يمكنكم التواصل مع فعالية الراجحي من خلال الأرقام والوسائل المختلفة على النحو التالي:

• التواصل على رقم الهاتف التالي 92002776.

• بريد الكتروني: [email protected]

المستندات المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج

المستندات والوثائق المطلوبة هي أهم الشروط للمقيمين أو السعوديين للمشاركة في حركة الراجحي، وتعتبر أهم المستندات المطلوبة للتقديم هي كالتالي:

• صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6.

• جواز سفر ساري المفعول.

• بيان من جهة العمل التابع لها.

• تقرير صحي يوضح فصيلة الدم.

• إثبات التطعيم.

شروط حملة الراجحي للحج 1443

قدمت حملة الراجحي عدة معايير وضوابط مهمة جدا لتوفير المواطنين والمقيمين للحج، حيث تنقسم الشروط إلى قسمين، الأول يخص المواطنين السعوديين هناك عدة شروط يجب اتباعها في حملة الراجحي للمقيمين، ومن أهم هذه الشروط:

• يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي.

• المقيمين الذين عاشوا في المملكة لمدة عام على الأقل قبل التقديم.

• يجب أن يكون لدى السكان إقامة سارية المفعول.

• عدم وجود أي قضايا جنائية للسكان.

• ألا يزيد عدد المرافقين عن واحد.

• يجب أن يكون السكان لم يؤدوا فريضة الحج أو العمرة من قبل.

شروط حملة الراجحي السعوديين

يوجد أيضا عدة شروط لحملة الراجحي للسعوديين، ومن أههمها:

• يجب ألا يكون المواطنون السعوديون قد أدوا فريضة الحج من قبل.

• يجب عليهم أن لا يقل عمر السعوديين عن 25 عامًا.

• من المفترض أن يكون عمر المرافق أقل من 18 عامًا.

• تتم الحجوزات إلكترونيا.

• يجب أن يكون لدى المتقدمين هاتف محمول بخطوط سعودية.

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• إذا كان هناك محرم للنساء فوق سن 45.