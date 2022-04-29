نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع صورتي من ساهر وطريقة الاعتراض وشروطه وقيمة مخالفات ساهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع صورتي من ساهر حيث يشغل بال الكثير من سائقي السيارات داخل المملكة العربية السعودية بالبحث للوصول إلى المخالفات المرورية التي اقترفوها من خلال نظام ساهر وذلك حتى لا يقضوا أوقات كبيرة في مصلحة المرور، وأيضا يتاح الوصول إلى المخالفات المرورية للمرور من نظام ساهر وذلك الذي نتعرف عليه بالتفصيل في مقالنا اليوم.

كيف اطلع صورتي من ساهر

أن أي شخص داخل ارض المملكة متاح له التعرف على مخالفاته المرورية الخاصة به من خلال نظام ساهر وذلك من القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية السعودية ثم اختيار منصة أبشر للأفراد وتسجيل الدخول فيها. بعد ذلك يتم اختيار دليل الخدمات. ثم نختار خدمات المرور. ثم الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك اختيار كلمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم تتضح لك كل المخالفات المرورية الخاصة بسيارتك. إذا كنت تريد الحصول على معلومات أي مخالفة يتم اختيار الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية. ثم يتم ادخال رقم الهوية الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة ورقم المخالفة والأمر الواضح في الموقع. بعد ذلك اختيار كلمة عرض ومن ثم تتضح المخالفة التي وضعها نظام ساهر والخريطة وموقعها وتاريخ حدوثها.

شروط الاعتراض على مخالفات ساهر

إذا كنت تريد تقديم اعتراض على مخالفات ساهر بعد معرفتها بالتفصيل فلابد من وجود مجموعة من العوامل التي تؤهلك للاعتراض وهي كالآتي:

لابد ان لك حساب جاري على موقع وزارة الداخلية السعودية.

بينما لابد من تقديم الاعتراض على المخالفة خلال 30يوم من تاريخ حدوثها.

لابد من تقديم الاعتراض على المخالفة خلال 30يوم من تاريخ حدوثها. كما انه لابد أن تقدم الاعتراض من خلال نظام ساهر فقط.

لابد أن تقدم الاعتراض من خلال نظام ساهر فقط. بينما لا يتاح تقديم الاعتراض على مخالفة أكثر من مرة إذا تم رفضها.

لا يتاح تقديم الاعتراض على مخالفة أكثر من مرة إذا تم رفضها. أيضا وبعد تقديم الاعتراض لابد من دفع مبلغ الغرامة التي اقرت من نظام ساهر بعد الاعتراض مباشرتاً. حتى لا يتم رفع القيمة القصوى للمخالفة اذا تأخر عن سداد المخالفة.

وبعد تقديم الاعتراض لابد من دفع مبلغ الغرامة التي اقرت من نظام ساهر بعد الاعتراض مباشرتاً. حتى لا يتم رفع القيمة القصوى للمخالفة اذا تأخر عن سداد المخالفة. على ان لا يتم الاعتراض عن المخالفات التي تم سدادها قبل العمل بهذا النظام.

قيمة الغرامة على المخالفات المرورية

إذا تم العثور على مخالفات مرورية من خلال نظام ساهر. فلابد من دفع القيمة المالية التي وضعها نظام ساهر للمخالفة وهو كالآتي:

دفع مبلغ ما بين 300الى 400ريال سعودي. إذا تم زيادة السرعة إلى 150كيلو متر في الساعة.

بينما دفع مبلغ ما بين 800إلى 1000ريال سعودي. في حالة زيادة السرعة من 10إلى 20كيلو متر لتصل إلى 160كم في الساعة بدلا من 150كم.

تغريم قائد السيارة بمبلغ ما بين 1200الى 1500ريال. عندما يقوم بزيادة سرعة السيارة ما بين 10 إلى 20كم في الساعة لتكون سرعة السيارة التي تم رصدها 170 كم في الساعة بدلا من 160كم.

كيف اطلع صورتي من ساهر حيث أن المملكة العربية تتسم بالشدة في تطبيق القوانين الصارمة في مخالفات المرور. حفاظا على أرواح المواطنين لذلك لابد من الالتزام بقوانين المرور.