شروط بنك التسليف الاسري 1443 وخطوات التقديم كاملة بالتفصيل

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شروط بنك التسليف الاسري 1443 وخطوات التسجيل من أجل الحصول على هذا القرض ؛ حيث قد قام بنك التسليف والادخار السعودي بوضع عدد من الشروط المهمة والضرورية الخاصة بقرض الأسرة ، وعلى هذا ينبغي على كل من يريد الحصول على قرض بنك التسليف الأسري استيفاء تلك الشروط والأحكام كاملة ؛ حتى يتمكن من الحصول على هذا القرض بسهولة ، وسوف يتم على موقع ثقفني فيما يلي توضيح هذه الشروط بالتفصيل.
شروط بنك التسليف الاسري 1443
تأتي شروط صرف القرض الأسري من بنك التسليف السعودي على النحو التالي:
- ألا يتعدى الدخل الشهري للفرد الواحد في الأسرة عن مبلغ ثلاثة آلاف 3000 ريال سعودي.
- لا يتعدى عمر المتقدم بالطلب عن سبعون 70 عاما عند تقديم الطلب.
- و لا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون 55 عاماً.
- لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم بالطلب عن اثنتي عشر وخمسمائة 12,500 ريال سعودي.
- تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.
- صوره من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل.
- صوره من سجل الأسرة.
- يتم احتساب الابن الذكر الذي لا يتعدى عمره عن أربعة وعشرون 24 عام من أفراد الأسرة و ذلك في حالة إذا كان لم يكن قد تزوج ولا يشغل أي وظيفة في أي مجال.
- يتم احتساب البنت التي لم تتزوج ولم تعمل في أي عمل يدر عليها دخل تعد من أفراد الأسرة.
- في حالة إذا كان المتقدم بالطلب امرأة مطلقة أو أرمله أو تعول أطفال يحق لها الحصول على هذا القرض الأسري.
- يوجد بعض الطلبات من جهة البنك لحفظ حقوقه المالية يجب على العميل تقديمها.
- يوجد بعض المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب إحضارها من جهة العميل.
- يتم صرف القرض للعميل على أن يقوم بسداد قيمة أول قسط مستحق عليه بعد مرور ثلاثون 30 يوماً شهراً كاملاً.
شروط قرض الأسرة لمن تجاوز عمرهم 60
- يكون الحد الأقصى للتمويل ثلاثون ,30,000 ألف ريال سعودي لمن يكون من المحسوبين ضمن الفئة العمرية من ستون 60 عاما إلى خمسة وستون 65 عاماً.
- في حالة إذا كان المواطن صاحب الطلب تعدي الخمسة وستون 65 عاماً و لم يصل إلى السبعون 70 عاما يتم حصوله على تمويل بقيمة مالية تصل إلى ثمانية عشر 18 ألف ريال سعودي كحد أقصى فقط.
خطوات التسجيل للحصول على القرض الأسري بنك التسليف
بعد استيفاء شروط بنك التسليف للقرض الأسري، يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تقديم طلب الحصول على اقرض:
- يتم القيام بالولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـِ موقع بنك التسليف السعودي.
- القيام بالضغط على أيقونة إضافة طلب جديد والضغط عليها.
- اختيار خانة طلب الحصول على تمويل جديد.
- القيام باختيار أيقونة قائمة البرامج و النقر عليها.
- الضغط على أيقونة تقديم و ذلك من خلال منتجات الأفراد.
- اختيار أيقونة قائمة المنتجات و منها يتم الضغط على أيقونة تقديم.
- في حالة تعبئة جميع البيانات المطلوبة صحيحه يتم النقر على أيقونة حفظ البيانات.
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